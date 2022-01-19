Как в отдаленных поселках Заполярья живут без ФАПов

Работа фельдшерско-акушерских пунктов в отдаленных селах Мурманской области остается больным вопросом. Всего в Заполярье насчитывается 25 ФАПов, в семи из них нет фельдшеров, а один и вовсе не имеет лицензии. Мечты жителей старинного поморского села Кузомень о собственном ФАПе, построить который власти обещали в 2021 году, до сих пор не сбылись. Судя по рассказу Натальи Чуниной, которая позвонила в редакцию "РГ" и рассказала об этой проблеме, поездка к доктору для жителей Кузомени превращается в приключение, требующее недюжинного здоровья.

На снегоходе сквозь метель

- О строительстве фельдшерско-акушерского пункта в Кузомени речь шла еще лет десять тому назад. Деньги на него были выделены, но стройка так и не началась, - рассказывает Наталья Чунина. - Потом нам пообещали, что ФАП будет построен в 2021 году. Наступил 2022-й, однако ничего не изменилось. Сейчас за медицинской помощью мы ездим за 18 километров к фельдшеру в Варзугу. Но этот выход для нас не всегда возможен.

Кроме того, Варзугу разделяет река, а фельдшер живет на другом берегу. Если лед на реке ненадежен, то добраться до ФАПа нереально. А ведь в Кузомени, известной своей песчаной пустыней, которую одолеет далеко не всякий автомобиль, живут и пожилые люди, и дети. На вопрос о состоянии здоровья здесь обычно отвечают коротко: "Нам болеть нельзя".

- У нас с женой восьмимесячный ребенок, - добавляет Яков Чунин, супруг Натальи. - Возить его в Варзугу - большая проблема, да и без ребенка это не так просто. Дело в том, что добраться в Варзугу зимой можно только на снегоходе. В сильный ветер ехать невозможно, потому что в метель не то что дороги не видно, но даже не разглядеть направления, куда двигаться. Очень легко заблудиться. Кроме того, снегоход - не автобус. Если у тебя высокая температура, а на улице холод, то уже никуда не поедешь. А тем, у кого снегохода нет, приходится договариваться с соседями и знакомыми.

С бензином тоже сложности - его можно купить только в поселке Умба, до которого 149 километров. Поэтому приобретать горючее приходится с большим запасом. Если же требуется экстренная медицинская помощь, то ждать скорую приходится не менее пяти часов. По словам Натальи Чуниной, жителям Кузомени иногда приходится умолять диспетчера, чтобы к ним направили машину.

На вопрос: "Как себя чувствуете?" здесь обычно отвечают коротко: "Нам болеть нельзя"

- И везут они больного чаще всего сразу в Кандалакшскую центральную районную больницу, за 256 километров. Бывало, что человека не довозили, он умирал по дороге. Для экстренных случаев предусмотрен санитарный авиарейс, но у нас нет такого специалиста, который мог бы определить, когда этот санрейс необходим, - сетует женщина.

Есть проблемы и с лекарствами. Фельдшер в Варзуге привозит некоторые медикаменты, но их слишком мало. Если требуется какой-либо специфический препарат, то за ним приходится ехать в районный центр Кандалакшу. Местные жители стараются запасаться лекарствами впрок.

ФАП открылся и закрылся

С аналогичными сложностями столкнулись жители села Чаваньга. Наверное, им еще обиднее, чем их землякам в Кузомени, поскольку в Чаваньге фельдшерский пункт был построен. Но больше года назад в нем случился пожар, огонь повредил крышу здания. Тогда кровля была отремонтирована силами специалистов Кандалакшской ЦРБ, а внутри помещения последствия возгорания ликвидировали сами жители села. Также была составлена дефектная ведомость объемов работ для проведения восстановительного ремонта ФАПа. Однако с тех пор он так и не открылся.

В ответ на обращение регионального штаба "Общероссийского народного фронта" в минздраве Заполярья пояснили: чтобы пункт мог работать, нужно привести параметры качества поставляемой электроэнергии в соответствие с техническим регламентом и ГОСТом. Проблема кроется в перепадах напряжения на вводе в здание. Проведенный мониторинг показал разницу напряжения за сутки от 186 вольт (чего недостаточно для использования дефибриллятора) до 278 вольт (что может привести к выходу из строя медицинского оборудования) на одной фазе. Техника на такие перепады не рассчитана. Более того, подобные проблемы с электроснабжением небезопасны как для пациентов, так и медперсонала: можно получить удар током.

Отдельный вопрос - соответствие фельдшерско-акушерских пунктов законодательным требованиям, которые достаточно жестки. Есть допуски по качеству воды и электроснабжения. Помимо укомплектованности медперсоналом, каждый ФАП должен быть подключен к системе телемедицины с помощью оптоволоконной или спутниковой связи, чтобы в случае затруднений фельдшер мог консультироваться с узкими специалистами, получать и отправлять достаточно "тяжелые" изображения по закрытому каналу связи. В отдаленных поселках Мурманской области об оптоволоконном интернете приходится только мечтать, а спутниковая связь - дорогое удовольствие. Но самая большая проблема - найти людей, готовых ехать в заполярную глубинку на фельдшерские вакансии.

Если фельдшерско-акушерский пункт не соответствует предъявляемым к нему требованиям, то денег ему достается меньше. Например, по нормативу на ФАП в поселке Шонгуй необходимо тратить почти три миллиона рублей в год. Но из-за того, что он не соответствует ряду требований, в реальности его финансирование составляет всего 387 тысяч.

Официально

Власти Мурманской области осознают проблему. В регионе предполагается строить новые ФАПы и ремонтировать существующие. На региональную программу модернизации первичного звена здравоохранения (ПМПЗЗ) на 2021-2025 годы выделено почти четыре миллиарда рублей, из которых 3,6 миллиарда - средства федерального бюджета, а 284,9 миллиона запланированы в областном бюджете. На эти деньги предстоит построить 16 объектов учреждений здравоохранения - одну поликлинику, шесть врачебных амбулаторий и девять модульных ФАПов. В частности, строительство фельдшерско-акушерского пункта в Кузомени запланировано на 2025 год. Помимо этого, предстоит привести в соответствие существующим СанПиНам 23 объекта учреждений здравоохранения, что позволит сделать первичную медицинскую помощь более доступной для северян.

Тем временем

Жителям отдаленных населенных пунктов в Мурманской области облегчат доступ к медицинской помощи с помощью автобусов-шаттлов. Губернатор региона Андрей Чибис поручил создать региональную сеть маршрутов, на которых будут работать шаттлы, чтобы "упростить людям жизнь". К 1 февраля должен быть сформирован график их работы.

Подобный опыт в области уже имеется. С 1 сентября 2021 года 19-местный шаттл каждую среду возит больных из Ковдора в Мончегорск, где расположена центральная районная больница. Выезд из Ковдора в 6 утра, обратное отправление - в 13 или 14 часов.

- Современный автобус 2019 года выпуска следует без остановок, напрямую в больницу, - говорит министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артем Гришин. - Поскольку подобные перевозки социально значимы, они выполняются бесплатно.

Северяне относятся к этой инициативе по-разному. По словам главврача Мончегорской ЦРБ Сергея Лялюшкина, во время недавней встречи в Ковдоре местные жители благодарили за возможность бесплатно и с комфортом добраться до больницы. Другие считают, что шаттлы могут быть лишь временной мерой, и настаивают на том, чтобы в Ковдоре вновь открыли медицинские учреждения, которые были в свое время "оптимизированы".

- Для больного человека встать в пять утра и ехать за 164 километра - это тяжело, - считает Галина Халихвердиева, председатель Ковдорского отделения общественной организации "Дети Великой Отечественной войны". - Чтобы проехать это расстояние, нужно полтора-два часа. А если больных будет много и на всех не хватит места в автобусе? Или у человека инфаркт или инсульт? От погоды тоже зависит многое. Если дорога перекрыта из-за сильной метели, то и вовсе никуда не уедешь.

Шаттлы в какой-то мере закроют медицинские потребности городов, оставшихся без больниц, но не решат проблему нехватки врачебных кадров в целом, считает директор Мурманского многопрофильного центра имени Пирогова Олег Минин. По его словам, медикам в Заполярье необходим тот же пакет соцгарантий, что и военным.