Лыжник из Петербурга чуть не замерз на Соловках

22-летний студент из Петербурга приехал на каникулы в поселок Соловецкий, комнату снял в частном секторе. Ему очень хотелось сходить на остров Большая Муксалма, туда, где расположен Сергиево-Радонежскй скит.

Расстояние до острова - 12 километров. Лыжи студент попросил у хозяйки. Она дала, но предупредила отчаянного туриста, что дорога на Муксалму еще не расчищена, а сугробы в этом году очень глубокие, снега выпало много: "Дороги за пределами поселка сильно заметены, к тому же сейчас уже два часа, совсем скоро стемнеет!".

Но тот уже принял решение. Он скачал на телефон GPS-карты, взял с собой термос и пару бутербродов. Из одежды на путешественнике была только флисовая курточка и безрукавка. Отметим, что морозы в тот день стояли 20-градусные... Более того, студент перепутал направление и сделал крюк в несколько километров, пробираясь через сугробы по пояс в снегу.

- Он рассчитывал на быструю лыжную прогулку, потому и оделся легко, чтобы не вспотеть во время забега, - рассказала главный специалист региональной диспетчерской Службы 112 Анна Григорьева. - До Большой Муксалмы студент добрался уже в полной темноте. Будь это любой другой день - он мог бы переночевать и обогреться в Сергиевском скиту. Но отец Моисей, который живет там постоянно, в тот день уехал на Рождественскую службу - скит он запер на замок.

Кстати, для тех, кто планирует путешествие на этот арктический архипелаг: сотовая связь, как и интернет, в поселке есть не везде, дороги в отдаленные скиты чистят хуже, чем Невский проспект, а путь освещают лишь луна и звезды. Но петербуржец все-таки не растерялся, хотя силы были на исходе: над сугробами парень увидел крышу бытовки, которой пользовались рабочие-реставраторы, и, собрав последние силы, откопал вагончик из-под снега. Внутри он нашел печку, сухие дрова, спички. И, жарко натопив бытовку, заснул...

На следующий день соловчане сообщили о пропавшем студенте в местную пожарную часть. На его поиски отправились снегоходные группы спасателей и полиции, им помогали сотрудники местной администрации, лесники. В поисках использовали систему видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса "Безопасный город": по ней выяснили дорогу, по которой ушел турист.

- Подъехав к скиту, мы увидели откопанный вагончик, прислоненные к стене лыжи и дым из печной трубы - значит, жив! С парнем все было в порядке, от медицинской помощи он отказался. Днем он, конечно, вымок и замерз, но по возможности постарался просушить экипировку. В бытовке нашел мешковину и утеплил ею ноги, собираясь в обратный путь. Визита спасателей турист не ждал, поэтому был приятно удивлен, - сообщили позже спасатели.

Они доставили экстремала обратно в поселок. После чего петербуржец продолжил каникулы на Соловках - но далеко от дома больше не уходил.