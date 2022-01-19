Лыжник из Петербурга чуть не замерз на Соловках

Новости

Суд Киева назначил меру пресечения Порошенко в виде личного обязательства 15:24
Макрон заявил в Европарламенте о необходимости диалога с Россией 15:18
Фото: в Москве похоронили Михаила Зеленского 15:15
Польские силовики дважды за день нарушили границу Беларуси 15:13
СМИ: Один человек погиб при стрельбе в центре Ниццы 15:12
Рябков назвал критической ситуацию в области европейской безопасности 15:08
Умерла актриса из "Петербургских тайн" Екатерина Сибирякова 15:05
Египет обновил правила въезда в страну для туристов 14:59
Меркель отказалась от работы в ООН 14:49
Звезды бокса опустились в прорубь на Крещение 14:46
Для непривитых пожилых жителей Заполярья продлили ограничения 14:43
Профицит бюджета РФ за 2021 год составил 514,76 млрд рублей 14:37
В Киеве полиция применила газ против сторонников Порошенко 14:31
Центр правовой помощи в цифровой среде открыл филиалы в трех регионах 14:22
Центры правовой помощи в цифровой среде открылись еще в трех городах 14:20
Врач-терапевт напомнил о важности начать лечение "омикрона" с первых же дней недомогания 14:17
Генпрокуратура попросила ВС РФ признать террористическим движение "Колумбайн" 14:14
Британия поставила Украине тысячи противотанковых ракет 14:12
Роснедра решат вопрос о досрочном лишении лицензии шахты "Листвяжная" 14:03
Во Владимирской области выявили более 20 случаев заражения "омикроном" 13:45
В Кремле прокомментировали арест группы хакеров по запросу США 13:36
В Брянской области выявлены первые заразившиеся "омикроном" 13:35
Песков назвал неприемлемым уровень инфляции в России 13:31
Невеста Ассанжа обвинила посла Австралии в связях с ЦРУ 13:31
Песков назвал причину напряженности вокруг Украины 13:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
В России могут появиться первые деревянные многоэтажки
В России могут появиться первые деревянные многоэтажки
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
19.01.2022 14:22
Рубрика: Происшествия

Лыжник из Петербурга чуть не замерз на Соловках

Текст: Татьяна Сухановская (Архангельская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 11(8659)
22-летний студент из Петербурга приехал на каникулы в поселок Соловецкий, комнату снял в частном секторе. Ему очень хотелось сходить на остров Большая Муксалма, туда, где расположен Сергиево-Радонежскй скит.
Зимние Соловки - это красиво. Но день сейчас короток, а мороз безжалостен. Фото: Николай Гернет/РГ Зимние Соловки - это красиво. Но день сейчас короток, а мороз безжалостен. Фото: Николай Гернет/РГ
Зимние Соловки - это красиво. Но день сейчас короток, а мороз безжалостен. Фото: Николай Гернет/РГ

Расстояние до острова - 12 километров. Лыжи студент попросил у хозяйки. Она дала, но предупредила отчаянного туриста, что дорога на Муксалму еще не расчищена, а сугробы в этом году очень глубокие, снега выпало много: "Дороги за пределами поселка сильно заметены, к тому же сейчас уже два часа, совсем скоро стемнеет!".

На Урале полицейские спасли замерзавшую в авто на трассе семью

Но тот уже принял решение. Он скачал на телефон GPS-карты, взял с собой термос и пару бутербродов. Из одежды на путешественнике была только флисовая курточка и безрукавка. Отметим, что морозы в тот день стояли 20-градусные... Более того, студент перепутал направление и сделал крюк в несколько километров, пробираясь через сугробы по пояс в снегу.

- Он рассчитывал на быструю лыжную прогулку, потому и оделся легко, чтобы не вспотеть во время забега, - рассказала главный специалист региональной диспетчерской Службы 112 Анна Григорьева. - До Большой Муксалмы студент добрался уже в полной темноте. Будь это любой другой день - он мог бы переночевать и обогреться в Сергиевском скиту. Но отец Моисей, который живет там постоянно, в тот день уехал на Рождественскую службу - скит он запер на замок.

Кстати, для тех, кто планирует путешествие на этот арктический архипелаг: сотовая связь, как и интернет, в поселке есть не везде, дороги в отдаленные скиты чистят хуже, чем Невский проспект, а путь освещают лишь луна и звезды. Но петербуржец все-таки не растерялся, хотя силы были на исходе: над сугробами парень увидел крышу бытовки, которой пользовались рабочие-реставраторы, и, собрав последние силы, откопал вагончик из-под снега. Внутри он нашел печку, сухие дрова, спички. И, жарко натопив бытовку, заснул...

На следующий день соловчане сообщили о пропавшем студенте в местную пожарную часть. На его поиски отправились снегоходные группы спасателей и полиции, им помогали сотрудники местной администрации, лесники. В поисках использовали систему видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса "Безопасный город": по ней выяснили дорогу, по которой ушел турист.

В Удмуртии спасатели вытащили из ледяной трещины трехлетнего ребенка

- Подъехав к скиту, мы увидели откопанный вагончик, прислоненные к стене лыжи и дым из печной трубы - значит, жив! С парнем все было в порядке, от медицинской помощи он отказался. Днем он, конечно, вымок и замерз, но по возможности постарался просушить экипировку. В бытовке нашел мешковину и утеплил ею ноги, собираясь в обратный путь. Визита спасателей турист не ждал, поэтому был приятно удивлен, - сообщили позже спасатели.

Они доставили экстремала обратно в поселок. После чего петербуржец продолжил каникулы на Соловках - но далеко от дома больше не уходил.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Песков: "Северный поток - 2" отключить невозможно
МИД РФ подтвердил встречу Лаврова и Блинкена 21 января в Женеве
Путин не стал купаться в проруби
Генпрокуратура попросила ВС РФ признать террористическим движение "Колумбайн"
В Свердловской области сократили список мест, где нужны QR-коды
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
"Госуслуги" дали совет, как защитить свой аккаунт от мошенников