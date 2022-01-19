На Вологодчине предъявили обвинение мужчине в тройном убийстве

В Вологодской области предъявили обвинение местному жителю в убийстве трех человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

1 января 2022 года 26-летний вологжанин, находясь в гостях у своей 34-летней знакомой, поссорился с ней и задушил сначала хозяйку, а потом ее трехлетнего сына. С места происшествия он скрылся.

Через два дня зашел к своему 83-летнему соседу и попросил денег в долг. Пенсионер отказал. Тогда молодой человек задушил и пожилого мужчину и забрал из его квартиры все средства.

В ходе розыскных мероприятий, после заявлений родственников погибших, установили личность подозреваемого и задержали. Он находится под стражей.

Расследование уголовного дела продолжается.