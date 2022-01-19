Новгородский ветеран-фронтовик отметил столетний юбилей

В Великом Новгороде столетний юбилей отмечает ветеран Великой Отечественной войны Сергей Иванович Иванов. От имени президента РФ Владимира Путина фронтовику направили поздравление, сообщает администрация города.

Сергей Иванович родился в селе Чаньков Хмельницкой области. Окончил семь классов. В Красную армию его призвали в 1944 году. Был ординарцем командира роты сухопутных войск I Украинского фронта. Получил ранение в 1945-м.

После войны вернулся в родной колхоз. В Великом Новгороде живет с 2006 года.

Награжден орденами и медалями.