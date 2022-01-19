Петербург и Ленобласть синхронизируют развитие дорог на своей границе

Санкт-Петербург и Ленинградская область синхронизируют развитие дорожной сети на границе этих субъектов РФ.

В этом году область начнет строительство нового выезда из Кудрово - развязки с Мурманским шоссе - и продолжит расширение Колтушского шоссе от Суоранды до Колтушей, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. На эти объекты дорожной сети одобрены инфраструктурные кредиты от правительства РФ.

Проект обхода Мурино в створе Пискаревского проспекта передан на государственную экспертизу. Кроме того, проектируются расширение участка Дороги жизни на Румболовской горе, реконструкция подъезда к Кудрово со стороны Колтушского шоссе и подъезд от этой трассы к городу Всеволожску.

По словам главы региона, большая часть проектов находится в высокой степени реализации - на стадии завершения проектирования или строительства.

Петербург и Ленобласть также усилят совместную работу по строительству пятого и шестого этапов Широтной скоростной магистрали. Имеется в виду предстоящее подключение трассы к Мурманскому и Колтушскому шоссе.

Подъезд ко Всеволожску от Колтушского шоссе станет логичным продолжением Широтной магистрали скоростного движения. Эта дорога даст новый выезд из Всеволожского района. Регион уже зарезервировал участки под стройку скоростной магистрали, отметил Александр Дрозденко.