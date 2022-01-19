Прокуратура Петербурга проверит качество уборки улиц

Специалисты должны дать оценку соблюдению требований федерального законодательства при обработке улиц противогололедными материалами. После всех проверок решится вопрос о мерах прокурорского реагирования.
Несмотря на отсутствие общей статистики травм, больницы города сообщают о десятках пострадавших от гололеда ежедневно. В неприятной ситуации оказываются и медийные личности - так, по дороге в "Театр на Васильевском" сломала плечо народная артистка России Татьяна Малягина. Следственные органы возбудили два уголовных дела после госпитализации двух человек, травмированных упавшей с крыш наледью, проводится проверка по другим случаям.
Кстати
Площадь уборки в Северной столице вдвое меньше, чем в Москве, однако в столице количество дворников больше почти в десять раз.