Прокуратура Петербурга проверит качество уборки улиц

Прокуратура Санкт-Петербурга поручила районным прокурорам проверить жалобы горожан на некачественную уборку города, сообщила пресс-служба ведомства. Будут проанализированы все факты травмирования, о которых петербуржцы сообщили в соцсетях, а также качество работы коммунальных служб во всех районах Северной столицы.

Специалисты должны дать оценку соблюдению требований федерального законодательства при обработке улиц противогололедными материалами. После всех проверок решится вопрос о мерах прокурорского реагирования.

Несмотря на отсутствие общей статистики травм, больницы города сообщают о десятках пострадавших от гололеда ежедневно. В неприятной ситуации оказываются и медийные личности - так, по дороге в "Театр на Васильевском" сломала плечо народная артистка России Татьяна Малягина. Следственные органы возбудили два уголовных дела после госпитализации двух человек, травмированных упавшей с крыш наледью, проводится проверка по другим случаям.

Кстати

Площадь уборки в Северной столице вдвое меньше, чем в Москве, однако в столице количество дворников больше почти в десять раз.