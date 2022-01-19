Прокуратура Петербурга проверит качество уборки улиц

Новости

Шесть британских компаний сократят рабочую неделю до четырех дней 12:15
Инфоцентры в четырех московских парках посетили более 2 тысяч человек 12:08
В Подмосковье до 25 февраля продлен дистанционный режим работы 12:01
В Китае снимут ремейк самого кассового российского фильма "Холоп" 12:00
ЦИК наградил сенаторов и депутатов медалями за содействие в организации выборов 11:58
В Петербурге готовы дополнительно развернуть 5 тысяч ковидных коек 11:50
Экономист объяснил сокращение Россией вложений в гособлигации США 11:39
На Байконуре продлили повышенный уровень опасности из-за угрозы теракта 11:38
ГИБДД назвала самые частые нарушения в Москве 11:34
В Нижегородской области выросло число заболевших штаммом "омикрон" 11:23
В Москве уровень госпитализаций почти не растет на фоне вспышки COVID-19 11:17
В Москве расширили льготный проезд в транспорте 11:15
МИД РФ призвал США прекратить спекуляции о якобы готовящейся агрессии против Украины 11:09
Раскрыты характеристики нового бюджетного iPhone 11:08
Казахстан покинули последние подразделения миротворческих сил ОДКБ 11:06
Львова-Белова призвала к особому контролю за освободившимися педофилами 11:06
МИД РФ подтвердил встречу Лаврова и Блинкена 21 января в Женеве 10:54
МИД РФ: ОДКБ показала себя эффективным механизмом противодействия терроризму 10:53
В Дагестане ликвидировали цех по изготовлению поддельных денег 10:36
Глава комитета Госдумы: Новые ограничения по COVID-19 не планируются 10:33
Актриса из "Утомленных солнцем" Вера Воронкова попала в реанимацию 10:25
В России впервые создается робот-торпедоносец 10:10
Еще в 13 регионах Японии ужесточат антиковидные меры 10:07
Главный инфекционист Москвы рассказала, какие препараты принимать при признаках "омикрона" 09:55
Депутат предложил расширить действие "Пушкинской карты" 09:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
В России могут появиться первые деревянные многоэтажки
В России могут появиться первые деревянные многоэтажки
Какую вакцину выбрать для ревакцинации
Какую вакцину выбрать для ревакцинации
19.01.2022 11:35
Рубрика: Происшествия

Прокуратура Петербурга проверит качество уборки улиц

Текст: Ян Гриневич (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 10(8658)
Прокуратура Санкт-Петербурга поручила районным прокурорам проверить жалобы горожан на некачественную уборку города, сообщила пресс-служба ведомства. Будут проанализированы все факты травмирования, о которых петербуржцы сообщили в соцсетях, а также качество работы коммунальных служб во всех районах Северной столицы.
Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
Четверть тонны песка и коньки: Как петербуржцы справляются с гололедом

Специалисты должны дать оценку соблюдению требований федерального законодательства при обработке улиц противогололедными материалами. После всех проверок решится вопрос о мерах прокурорского реагирования.

Несмотря на отсутствие общей статистики травм, больницы города сообщают о десятках пострадавших от гололеда ежедневно. В неприятной ситуации оказываются и медийные личности - так, по дороге в "Театр на Васильевском" сломала плечо народная артистка России Татьяна Малягина. Следственные органы возбудили два уголовных дела после госпитализации двух человек, травмированных упавшей с крыш наледью, проводится проверка по другим случаям.

Кстати

Площадь уборки в Северной столице вдвое меньше, чем в Москве, однако в столице количество дворников больше почти в десять раз.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Перезимовать

Главное сегодня

МИД РФ подтвердил встречу Лаврова и Блинкена 21 января в Женеве
Россия сократила вложения в гособлигации США на 1,3 млрд долларов
Казахстан покинули последние подразделения миротворческих сил ОДКБ
Российский рынок акций показал максимальное падение с весны 2020 года
В Свердловской области сократили список мест, где нужны QR-коды
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
"Госуслуги" дали совет, как защитить свой аккаунт от мошенников