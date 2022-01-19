Умер митрополит, вернувший икону Тихвинской Богоматери из США в Россию

Умер митрополит Владимир (Котляров). Он участвовал в возвращении в Россию из США Тихвинской иконы Божией матери.

"Предстал перед Богом наш руководитель, митрополит на покое Владимир (Котляров). Царство небесное и вечный покой, дорогой владыко!" - об этом на своей странице в Facebook написал наместник Александро-Невской Лавры, епископ Кронштадтский Назарий (Лавриненко).

Как сообщает официальный сайт Русской православной церкви, митрополит Владимир родился 27 мая 1929 года в Актюбинске (Казахстан, ныне Актобэ) в семье диакона. По окончании в 1948 году Джамбульского статистического техникума он поступил в Московскую духовную семинарию, которую окончил в 1952 году. В октябре 1962 года в качестве наблюдателя от Московского патриархата митрополит участвовал на заседаниях II Ватиканского Собора в Риме.

Затем он был был представителем Московского патриархата при Всемирном совете церквей в Женеве (Швейцария) в сане епископа, постоянным представителем патриарха Московского при Антиохийском патриархе в Дамаске (Сирия). В 1995 году он был назначен управляющим Санкт-Петербургской и Ладожской епархией и постоянным членом Священного синода Русской православной церкви. Руководил митрополией до 2014 года, а позже был определён на покой в Александро-Невскую Лавру.

"Архиерей прожил жизнь, исполненную многих забот и трудов, которые он совершал ради утверждения в сознании паствы непреходящих духовно-нравственных ценностей Евангелия", - говорится в соболезновании патриарха на имя митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия.

Справка "РГ"

По преданию, Тихвинская икона "Одигитрия" написана евангелистом Лукой при жизни Богородицы. Сначала икона находилась в Иерусалиме, затем в Константинополе, пока в XIV веке, по преданию, не появилась в небе над водами Ладожского озера. В 1941 году в период гитлеровской оккупации икона была вывезена в Латвию, где попала к епископу Иоанну. Он сохранил святыню, в 1949 году приехал с ней в США. Там икона хранились до 2004 года, когда она была торжественно возвращена в Россию делегацией под руководством митрополита Владимира.