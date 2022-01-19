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19.01.2022 14:01
Рубрика: Происшествия

В Ленинградской области раскрыли заказное убийство 11-летней давности

Текст: Евгения Цинклер (Ленинградская область)

Сотрудники уголовного розыска Петербурга и Ленобласти раскрыли наемное убийство 11-летней давности, считавшееся "глухим". Выяснилось, что мужчину "заказали" его жена и ее любовник. Но организаторы не понесут наказания - они умерли от тяжелых болезней. А предполагаемый исполнитель преступления задержан.

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Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД, тело 50-летнего жителя города Отрадное Кировского района было обнаружено 30 сентября 2010 года в придорожной канаве между деревнями Капорское и Иннолово Ломоносовского района Ленинградской области. Был проведен комплекс следственно-оперативных мероприятий, однако раскрыть преступление тогда не удалось.

Сейчас, спустя одиннадцать лет, когда технические возможности полиции значительно выросли, сотрудники уголовного розыска смогли раскрыть это дело. По данным следствия, у жены погибшего были отношения с жителем города Волосово. Любовники решили избавиться от супруга и присвоить его имущество - две квартиры в Отрадном. Они наняли киллера - общего знакомого из деревни Веллигонты Ломоносовского района, пообещав заплатить на убийство 300 тысяч рублей с денег, вырученных после продажи недвижимости. Тот согласился. Он познакомился со своей жертвой в роли помощника в ремонте и за месяц вошел к нему в доверие. В конце сентября 2010 года злоумышленник пригласил жертву к себе в гости, заманил жертву в гараж и там задушил удавкой. Тело он погрузил в автомобиль и выбросил в канаву у проселочной дороги.

Со временем жена погибшего вступила в наследство и продала обе квартиры. Кстати, в полиции сейчас проверяют подлинность завещания.

К настоящему времени исполнитель убийства задержан. Оба заказчика умерли несколько лет назад: женщина - в 2018 году от сахарного диабета, ее подельник - в 2019-м от рака кишечника.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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