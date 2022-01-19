В Ленобласти студентка попыталась взорвать банкомат

В Гатчинском районе Ленинградской области полицейские задержали студентку, которая подозревается в попытке вскрыть банкомат в поселке Вырица.

По информации ГУ МВД по региону, для этого 21-летняя учащаяся одного из вузов Северной столицы вооружилась газовым баллончиком и подводящими пластиковыми трубками. "На дело" девушка отправилась рано утром, в 04.30. Но вскрыть банкомат ей не удалось - спугнула охрана. С пустыми руками студентка покинула место преступления. В банкомате на тот момент было более 3,3 миллиона рублей.

Вечером того же дня подозреваемую задержали по месту жительства в Петербурге. При обыске правоохранители изъяли отмычки от дверных замков, комплект ножей и другие предметы, представляющие интерес для следствия.

Возбуждено уголовное дело о покушении на кражу. Устанавливаются и другие лица, причастные к попытке взорвать банкомат.