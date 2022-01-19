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19.01.2022 11:50
Рубрика: Власть

В Петербурге готовы дополнительно развернуть 5 тысяч ковидных коек

Текст: Татьяна Тюменева

При необходимости в Северной столице для больных коронавирусом будут дополнительно развернуты 450 коек в детских стационарах и около 5000 - в клиниках для взрослых. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Сейчас коечный фонд города для этой категории пациентов составляет 8 тысяч мест. Из них свободно около трети (для детей - около 20 процентов коек не занято). В случае необходимости общее число коек будет доведено до 13 тысяч. Прежде всего за счет увеличения коечной мощности в учреждениях федерального подчинения: НИИ фтизиопульмонологии, Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова, Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова и других клиник.

Евгений Шляхто, директор центра имени Алмазова, подтвердил, что клиники располагают всем необходимым для развертывания "красных зон". Создана система шлюзов, обучен персонал, есть средства индивидуальной защиты и прочее необходимое.

Скачок заболеваемости в Петербурге прогнозируется через две недели. Уже сейчас понятно: будет доминировать штамм "омикрон". По выборочным исследованиям, он уже составляет, как подчеркнул Евгений Шляхто, не менее 30 процентов от общего числа случаев заболевания коронавирусом.

За последние сутки в городе выявлено 4078 случаев заболевания COVID-19.

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