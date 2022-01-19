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19.01.2022 18:06
Рубрика: Общество

В Петербурге классы будут отправлять на дистант даже при одном заболевшем

Текст: Вера Черенева

В Петербурге из-за распространения штамма "омикрон" в школах усилили меры безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Фото: sobyanin.ru
В Петербурге штамм "омикрон" вытеснит "дельту" в течение месяца

Ситуация в школах сложная. Если 10 января на удаленке было всего 2 класса, то сейчас - 209. Болеют коронавирусом гриппом и ОРВИ 390 учителей и 1100 учеников. В Смольном говорят, что это немного, но важно не допустить всплеска заболеваемости.

В связи с этим городские власти и региональное управление Роспотребнадзора выпустили рекомендации, в которых они предлагают переводит на дистанционное обучение школьный класс при условии, что даже один ученик заболевает коронавирусом или ОРВИ. Более того, удаленка рекомендована, если дома у ученика заболеет кто-то из родственников, а сам он при этом чувствует себя хорошо.

Это решение объясняется чрезмерной заразностью вируса, у "омикрона" она в семь раз выше, чем у других штаммов COVID-19. Также усилен контроль за состоянием учеников в школах. Правила безопасности были введены еще в начале пандемии, но сейчас требования к их исполнению ужесточаются.

Теперь в учебных заведениях будет так: при входе в школу у всех детей и педагогов должны измерять температуру; все классы приходят на занятия в разное время; в классах и иных помещениях проводится дезинфекции; ученики из разных классов не должны пересекаться друг с другом; все внешкольные мероприятия отменяются.

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