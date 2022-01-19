В Петербурге найдут способ возврата денег за неверные списания в автобусе

Комитет по транспорту Петербурга поручил ГУП "Пассажиравтотранс" разработать порядок возврата денежных средств, списанных из-за некорректной работы оборудования в автобусах. Сегодня такого механизма попросту нет. Если принципиальный пассажир захочет вернуть деньги, ему придется потратить много времени и нервов.

Петербуржец Андрей Таратухин пользуется проездными билетами на 90 минут. Они действуют полтора часа на наземном транспорте и включают одну поездку в метро. Отдельного носителя для таких билетов нет, Андрей записывает их на электронную карту "Подорожник".

- С нее списалась двойная оплата, причем уже не впервые, - рассказал он "РГ". - У меня было два билета по 90 минут. По дороге с работы я активировал проездной в автобусе N 123, затем проехал на метро и сел на 26-й автобус. Все поездки должны были проходить по одному билету, поскольку условия его использования не нарушались. Значит, еще один билет должен был остаться. Но наутро я не смог расплатиться в автобусе электронной картой, поскольку на ней не оказалось средств.

Такой проездной стоит 70 рублей - казалось бы, небольшие деньги. Но пассажир решил, что вернуть их - дело принципа, тем более что подобное уже было. Сначала он обратился в ГКУ "Организатор перевозок". Там ему выдали детализацию поездок и признали: деньги действительно списались дважды из-за сбоя в работе считывающих устройств в автобусе. На них были неправильно указаны время (три часа ночи вместо 17.50) и даже номер маршрута. А билет, напомним, действует только полтора часа. В итоге техника неправомерно активировала второй проездной.

Эти устройства обслуживает ГУП "Пассажиравтотранс". Таратухин привез в офис предприятия свое заявление на возврат средств (по интернету обращения туда не принимают). Рассмотрев его, перевозчик заявил, что вернуть средства не может: нет такого порядка.

"Методическими рекомендациями по осуществлению возврата списанного ресурса с единого электронного билета не предусмотрен порядок возврата денежных средств пассажиру в связи со сбоем времени в программном обеспечении системы электронного контроля оплаты проезда", - сообщило ГУП "Пассажиравтотранс".

Петербуржца снова направили к "Организатору перевозок", где ответили, что списанные средства уже ушли предприятию-перевозчику. Что касается восстановления проездного билета, то это возможно только в случае нечитаемости или повреждения электронного носителя. А поскольку у заявителя "Подорожник" исправен, то проездной билет на нем не восстановить.

- Получился замкнутый круг. Причем такие проездные действуют уже несколько лет, а порядка возврата списанных средств до сих пор нет, - сетует Андрей Таратухин. - Почему на оборудовании были выставлены неверное время и маршрут автобуса? Очевидно, что перед выездом надо проверять эти данные.

Как сообщили в петербургском комтрансе, предприятие-перевозчик обязали разработать порядок возврата средств пассажирам в таких ситуациях. Причем этот вопрос на совещаниях поднимался уже неоднократно. Тем временем транспортники признают, что двойные списания периодически происходят. Просто не все пассажиры обращаются за возвратом списанного. И какие суммы они регулярно теряют, никто не считал.

Андрею Таратухину деньги все-таки вернули - на банковскую карту по номеру телефона от частного лица. Только почему-то не 70 рублей, а 68.