В Петербурге найдут способ возврата денег за неверные списания в автобусе

Новости

МИД РФ: ОДКБ показала себя эффективным механизмом противодействия терроризму 10:53
В Дагестане ликвидировали цех по изготовлению поддельных денег 10:36
Глава комитета Госдумы: Новые ограничения по COVID-19 не планируются 10:33
Актриса из "Утомленных солнцем" Вера Воронкова попала в реанимацию 10:25
В России впервые создается робот-торпедоносец 10:10
Еще в 13 регионах Японии ужесточат антиковидные меры 10:07
Главный инфекционист Москвы рассказала, какие препараты принимать при признаках "омикрона" 09:55
Депутат предложил расширить действие "Пушкинской карты" 09:52
В Алма-Ате перекроют движение на ряде улиц из-за антитеррористической операции 09:40
В Томске зарегистрирован первый случай заражения "омикроном" 09:35
Россия перебросит в Беларусь зенитные системы С-400 09:32
ФАС возбудила дело о дорожном картеле на 14,5 млрд рублей 09:30
В Краснодарском крае выявили первых заболевших "омикроном" 09:29
Эксперты оценили рост цен на лекарства по итогам 2021 года 09:21
Россия сократила вложения в гособлигации США на 1,3 млрд долларов 09:19
Глава Минвостокразвития оценил идею "кочующей" столицы Дальнего Востока 09:08
На Ямале выявлены первые случаи заражения штаммом "омикрон" 09:02
Драгоценная радуга: Hublot и Такаши Мураками представляют вторые совместные часы 09:00
В Литве придумали схему многократной продажи гробов 08:50
СК начал проверку по факту хищения скифского золота 08:39
Гинцбург: Нельзя утверждать, что "омикрон" реже вызывает тяжелую болезнь 08:38
Народная милиция сообщила о новой группе бойцов "Правого сектора" в Донбассе 08:35
Российский рынок акций показал максимальное падение с весны 2020 года 08:14
СМИ: Ангеле Меркель предложили работу в ООН 07:57
Финансист рассказал, какие купюры опасно хранить дома 07:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
В России могут появиться первые деревянные многоэтажки
В России могут появиться первые деревянные многоэтажки
Какую вакцину выбрать для ревакцинации
Какую вакцину выбрать для ревакцинации
19.01.2022 10:42

В Петербурге найдут способ возврата денег за неверные списания в автобусе

Текст: Марина Ледяева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 10(8658)
Комитет по транспорту Петербурга поручил ГУП "Пассажиравтотранс" разработать порядок возврата денежных средств, списанных из-за некорректной работы оборудования в автобусах. Сегодня такого механизма попросту нет. Если принципиальный пассажир захочет вернуть деньги, ему придется потратить много времени и нервов.

Петербуржец Андрей Таратухин пользуется проездными билетами на 90 минут. Они действуют полтора часа на наземном транспорте и включают одну поездку в метро. Отдельного носителя для таких билетов нет, Андрей записывает их на электронную карту "Подорожник".

Власти Петербурга рассказали, как сэкономить на проезде

- С нее списалась двойная оплата, причем уже не впервые, - рассказал он "РГ". - У меня было два билета по 90 минут. По дороге с работы я активировал проездной в автобусе N 123, затем проехал на метро и сел на 26-й автобус. Все поездки должны были проходить по одному билету, поскольку условия его использования не нарушались. Значит, еще один билет должен был остаться. Но наутро я не смог расплатиться в автобусе электронной картой, поскольку на ней не оказалось средств.

Такой проездной стоит 70 рублей - казалось бы, небольшие деньги. Но пассажир решил, что вернуть их - дело принципа, тем более что подобное уже было. Сначала он обратился в ГКУ "Организатор перевозок". Там ему выдали детализацию поездок и признали: деньги действительно списались дважды из-за сбоя в работе считывающих устройств в автобусе. На них были неправильно указаны время (три часа ночи вместо 17.50) и даже номер маршрута. А билет, напомним, действует только полтора часа. В итоге техника неправомерно активировала второй проездной.

Эти устройства обслуживает ГУП "Пассажиравтотранс". Таратухин привез в офис предприятия свое заявление на возврат средств (по интернету обращения туда не принимают). Рассмотрев его, перевозчик заявил, что вернуть средства не может: нет такого порядка.

"Методическими рекомендациями по осуществлению возврата списанного ресурса с единого электронного билета не предусмотрен порядок возврата денежных средств пассажиру в связи со сбоем времени в программном обеспечении системы электронного контроля оплаты проезда", - сообщило ГУП "Пассажиравтотранс".

Петербуржца снова направили к "Организатору перевозок", где ответили, что списанные средства уже ушли предприятию-перевозчику. Что касается восстановления проездного билета, то это возможно только в случае нечитаемости или повреждения электронного носителя. А поскольку у заявителя "Подорожник" исправен, то проездной билет на нем не восстановить.

- Получился замкнутый круг. Причем такие проездные действуют уже несколько лет, а порядка возврата списанных средств до сих пор нет, - сетует Андрей Таратухин. - Почему на оборудовании были выставлены неверное время и маршрут автобуса? Очевидно, что перед выездом надо проверять эти данные.

Как сообщили в петербургском комтрансе, предприятие-перевозчик обязали разработать порядок возврата средств пассажирам в таких ситуациях. Причем этот вопрос на совещаниях поднимался уже неоднократно. Тем временем транспортники признают, что двойные списания периодически происходят. Просто не все пассажиры обращаются за возвратом списанного. И какие суммы они регулярно теряют, никто не считал.

Андрею Таратухину деньги все-таки вернули - на банковскую карту по номеру телефона от частного лица. Только почему-то не 70 рублей, а 68.

В регионах СЗФО

Главное сегодня

В Алма-Ате перекроют движение на ряде улиц из-за антитеррористической операции
Россия сократила вложения в гособлигации США на 1,3 млрд долларов
Посольство РФ призвало США отказаться от поставок вооружений на Украину
Российский рынок акций показал максимальное падение с весны 2020 года
Инфекционист назвала препараты для первой помощи при "омикроне"