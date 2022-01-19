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19.01.2022 12:28
Рубрика: Общество

В Петербурге объявили о взрывном росте заболеваемости COVID-19

Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)

В Северной столице зафиксирован взрывной рост заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил вице-губернатор города Олег Эргашев.

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"В Петербурге в последние три дня регистрируется колоссальный рост заболеваемости, его можно назвать взрывным, вертикальным. Это говорит о том, что в Санкт-Петербурге появился штамм "омикрон", - заявил сегодня на пресс-конференции Олег Эргашев.

Цифры говорят сами за себя. Если в последние недели регистрировалось до 2,5 тысячи больных в сутки, то за последние три дня показатели подскочили до 4 тысяч человек и более. Причем если раньше один больной коронавирусом в среднем мог заразить до 7-10 человек, то теперь счет может исчисляться десятками.

"Госпитализация растет не такими быстрыми темпами. На вчера она составляла около 4 процентов прироста, сегодня - 2,1 процента", - отметил Эргашев.

Основная нагрузка падает на амбулаторное звено. Если еще на днях было по 20-22 тысячи пациентов с коронавирусом, лечащихся на дому, то вчера уже 25 тысяч, сегодня - 27 тысяч.

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