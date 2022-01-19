В Петербурге подвели итоги масштабного исследования антител к COVID-19

У людей в возрасте уровень антител после перенесенного коронавируса сохраняется дольше, чем у молодежи, а среднетяжелое и тяжелое течение недуга способствует формированию более высокого титра антител, чем при легкой форме заболевания. А факторы, усугубляющие течение недуга, в том числе лишний вес, также увеличивают в дальнейшем степень защиты от повторного заражения. Таковы итоги всероссийского исследования "Отклик", в ходе которого изучалась динамика выработки и сохранения специфических антител у людей, переболевших коронавирусом, но ранее не привитых. Исследование проводилось на базе клиник Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова (ВМА) в Северной столице и сети частных медицинских лабораторий в двух десятках населенных пунктов страны.

- Изучался иммунный ответ как у стационарных, так и амбулаторных больных. Цель: возможность проследить формирование антител у переболевших для того, чтобы понять, насколько велики риски повторного заражения и необходимость и сроки проведения лечебно-профилактических мер, чтобы его избежать. Изучался целый ряд факторов, влияющих на выраженность иммунного ответа. Период наблюдения за пациентами - шесть месяцев, - подчеркнул Евгений Крюков, начальник ВМА.

В группу добровольцев попало около 1500 россиян, лечащихся от коронавируса на дому (недуг у них протекал в достаточно легкой форме или бессимптомно) и более 200 человек, госпитализированных в ВМА с коронавирусом (то есть тех, кому требовалась стационарная медицинская помощь и, соответственно, заболевание проходило в тяжелой и среднетяжелой формах).

Добровольцы, лечащиеся на дому, набирались через сайт сети медицинских лабораторий. Принять участие мог каждый россиянин в возрасте от 18 до 70 лет, но обязательно с положительным ПЦР-тестом на коронавирус, выполненным в этой конкретной сети (чтобы соблюсти принцип валидности исследований). Априори не брали беременных и кормящих женщин.

Уровень антител у амбулаторных пациентов измеряли на 30, 45, 60 и 180-й день (от постановки диагноза). Выводы: иммунный ответ формируется у всех, а уровень антител постепенно нарастает до наибольшего значения к 45-м суткам наблюдения. Причем достигнутый к этому дню максимум сохраняется до 60-ти суток, антитела сохраняются минимум до 180 суток. С возрастом показатель антител увеличивается вдвое, а значит, возраст - фактор значимый. У пожилых лучший отдаленный иммунный ответ, чем у молодых. Формирование антител зависит и от пола. У мужчин показатель антител снижается даже на отрезке от 60 до 180 дней, у женщин же фиксируется повышение.

Исследования образования антител у госпитализированных подтвердили ранее известный факт, что среднетяжелое и тяжелое течение приводит к более высоким титрам образования антител. И снова, что более высокие показатели - у возрастных, и эти высокие титры держатся в крови дольше. Сопутствующие более тяжелому течению заболевания факторы (лишний вес, большой объем поражения легких, большее число дней "на кислороде") способствуют и большей выработке иммунного ответа. И самое интересное: применение ГКС (глюкокортикостероидов) в схеме лечения больных, у которых недуг протекает в среднетяжелой и тяжелой формах, приводит к появлению более высокой концентрации антител на период до шести месяцев. Но врачи подчеркивают: ГКС можно принимать только по назначению врача, самолечение крайне опасно!

Общие практические рекомендации таковы: для молодых мужчин, перенесших коронавирус в легкой и бессимптомной форме, через 180 дней необходимо рассмотреть вопрос о возможности вакцинации. Это самая уязвимая в плане повторного заражения группа переболевших. Пациенты, в схеме лечения которых применялись ГКС, имеют минимальный риск повторного заражения в течение шести месяцев. И нужны более длительные исследования иммунного ответа для мужчин и женщин, которые лечились в стационаре, но которые не получали ГКС.

Что касается известного утверждения, что постоянно уровень антител и не должен быть высоким, организм "выбросит" антитела в случае опасности, то в случае с коронавирусом механизм действует совсем не так. Как пояснили военные медики, циркулировавший в начале эпидемии уханьский штамм имел длительный (до двух недель) инкубационный период, и действительно организм успел бы "наработать" антитела. Но пришел штамм "дельта" - с инкубационным периодом в два-пять дней, и у иммунной системы оказалось в два раза меньше времени для наработки антител. У омикрона - еще меньше. Вывод: чтобы защититься, нужны достаточные титры антител на момент контакта с вирусом.

Конкретные показатели приводить смысла нет, поскольку исследования проводились в других измерениях, нежели те, что сейчас практикуются в лабораториях.

Между тем

В ближайшие дни в город будет доставлена первая партия вакцины для подростков от 12 до 17 лет включительно. Это "Спутник-М", прошедший государственную регистрацию еще в ноябре минувшего года. Принудительной вакцинации не будет (ни в прямом, ни в переносном смысле: отстранения от занятий и прочих ограничений за отказ не предусмотрено). То есть вакцинировать будут только тех детей, родители которых реально изъявляют желание сделать ребенку эту прививку (после 15 лет подросток может решать и самостоятельно). Вакцинация будет проходить на базе детских поликлиник. Вакцинация в ТЦ не предусмотрена, в школах тоже.