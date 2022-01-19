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19.01.2022 16:23
Рубрика: Общество

В Петербурге штамм "омикрон" вытеснит "дельту" в течение месяца

Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)

В Северной столице штамм "омикрон" может заменить штамм "дельта" уже в течение месяца, а возможно, и быстрее. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил Евгений Шляхто, директор Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова и глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге.

В Петербурге подвели итоги масштабного исследования антител к COVID-19

Уже сейчас не менее 30 процентов, а возможно и все 50 процентов случаев заболевания COVID-19 в городе приходится именно на "омикрон".

Евгений Шляхто считает, что складывающаяся ситуация - это вызов. Уже сейчас, за последние три дня, фиксируется двукратный рост заболеваемости. И хотя заболевание протекает в целом легче, и, соответственно, меньшему числу пациентов требуется госпитализация, в целом за счет увеличения заболеваемости растет и нагрузка на стационарное и амбулаторное звенья, то есть на всю систему здравоохранения, на все медицинское сообщество.

- При увеличении числа госпитализаций будет вынужденное перепрофилирование отделений стационаров, что неизбежно приведет к ограничениям возможностей оказать помощь больным с сердечно-сосудистой патологией, эндокринной, онкологической. В этом тоже огромные риски. Мы видим, что наличие сопутствующей патологии приводит к увеличению тяжести заболевания коронавирусом. Поэтому вопрос номер один - уменьшение заболеваемости, - подчеркнул Евгений Шляхто.

Чтобы этого добиться, необходимо соблюдать все известные санитарно-эпидемиологические рекомендации. Во главу угла ставится вакцинация. В Петербурге вакцинировано 3 миллиона человек.

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