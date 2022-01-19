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19.01.2022 16:14
Рубрика: Культура

В Петербурге в кино покажут семейную сагу Тома Стоппарда "Леопольдштадт"

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
28 января кинотеатр "Аврора" покажет фильм-спектакль "Леопольдштадт". Новую пьесу 82-летнего британского классика сэра Тома Стоппарда поставил в 2020 году в Лондоне режиссер Патрик Марбер.
Фото: предоставлено пресс-службой TheatreHD Фото: предоставлено пресс-службой TheatreHD
Фото: предоставлено пресс-службой TheatreHD

Начало ХХ века, Леопольдштадт, еврейский квартал в Вене, столице Австро-Венгерской империи, там живет большая семьи торговца тканями Германа Мерца. Приближается Первая мировая война. Затем 1938 год, массовые еврейские погромы в Германии и Австрии. Вторая мировая, ужасы Холокоста…

Фото: Стас Левшин / Санкт-Петербургская филармония им. Д. Д. Шостаковича
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Это история четырех поколений еврейско-австрийской семьи на протяжении 55 лет. В спектакле занято более 40 актеров. Действие происходит в гостиной одного и того же дома, и персонажей в ней становится все меньше и меньше к финалу. Оставшиеся в живых должны рассказать миру историю, которая все еще продолжается, напомнить о том, как важно держаться корней.

Фото: предоставлено пресс-службой TheatreHD

Пьеса основана на личных переживаниях драматурга. Стоппард, родившийся в Чехословакии, но выросший в Британии и ощущавший себя всю жизнь британцем, лишь в 1990-х обнаружил, что он - еврей по происхождению. Как узнал Стоппард от дальних родственников матери, многие члены его семьи не пережили катаклизмов XX века, которых он избежал в Британии.

Спектакль удостоен двух премий Лоуренса Оливье: "Лучшая новая пьеса", "Лучший актер второго плана" (Эдриан Скарборо, в записи вместо него играет Эйдан Макардл).

Фото: предоставлено пресс-службой TheatreHD

Показ пройдет при поддержке посольства Израиля в России и генерального консульства Израиля в Санкт-Петербурге. Будет демонстрироваться оригинальная копия (английский язык, с русскими субтитрами).

Запись спектакля также будет показана в кинотеатрах Великобритании и за рубежом 27 января, в День памяти жертв Холокоста, через National Theatre Live ("Национальный театр в прямом эфире - проект трансляций в кинотеатрах спектаклей Королевского национального театра Великобритании).

Премьера состоялась 25 января 2020 года в театре Уиндема (Wyndham's Theatre) в Лондоне и планировалась на 22 января 2022 года в Северной Америке в театре принцессы Уэльса в Торонто, но отменена из-за пандемии.

Справка "РГ"

Том Стоппард - автор пьес "Розенкранц и Гильденстерн мертвы", "Отражения", "Аркадия", "Берег Утопии", "Рок-н-ролл". В 1997 году был посвящен в рыцари. Член Королевского литературного общества. Пьесы Стоппарда долгое время были основой репертуара Национального театра в Лондоне.

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