В Поморье зарегистрированы девять случаев заражения штаммом "омикрон"

В Архангельской области зарегистрированы первые случаи заболевания новым штаммом коронавируса "омикрон".

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе правительства региона. По словам главы регионального министерства здравоохранения Александр Герштанского, новый генный вариант коронавируса "омикрон" подтвержден у девяти жителей Архангельской области согласно результатам дополнительных исследований ПЦР-тестов, взятых у заболевших.

Александр Герштанский также отметил, что за последние дни в Поморье вновь стало увеличиваться число заболевших новой коронавирусной инфекцией, прогнозируется рост заболеваемости и новым штаммом "омикрон". Он напомнил, что лучшим средством профилактики от заболевания является прививка.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, всего за последние сутки в Поморье выявлено 305 новых случаев заболевания COVID-19, а выздоровели после новой коронавирусной инфекции 209 человек.