Как должна выглядеть вакцина? "Это ампула или флакончик с жидкостью", - ответите вы. У петербургских ученых из Института экспериментальной медицины иное мнение.

Созданная ими вакцина против коронавируса представляет собой кисломолочный продукт (ряженку или йогурт) и внешне ничем не отличается от аналогичных, расфасованных в бутылочки и продающихся в магазинах. Эту вакцину нужно пить, и по вкусу она действительно схожа с ряженкой. Сейчас заканчивается этап доклинических испытаний (на животных).

Как работает вакцина-ряженка? О пользе бактерий-пробиотиков всем известно. Для того, чтобы ряженка превратилась в вакцину, маленький участок вирусного генома "встраивается" в геном полезной для нашего организма бактерии. И тогда на ее поверхности начинает вырабатываться белок вируса. Именно он распознается иммунной системой как чужеродный и на него организм начинает вырабатывать антитела. Причем, как уточнил главный разработчик вакцины, член-корреспондент РАН, завотделом молекулярной микробиологии ИЭМ Александр Суворов, для создания вакцины не используется участок настоящего вируса, только синтезированный кусочек генома. И этого вполне хватает для достижения хорошего иммунного ответа.

"Наша вакцина, еще не попав в клетки человека (как это происходит с традиционными вакцинами), начинает взаимодействовать со слизистыми оболочками рта, кишечника. Там есть огромное число клеток, которые отвечают за распознавание антигенов. А наша бактерия как раз и содержит вирусный антиген. На антиген, то есть на вторжение врага, идет иммунный ответ", - поясняет Суворов.

Новая вакцина не нуждается в особых условиях хранения, а масштабировать ее легко: достаточно иметь условия для ферментирования молочнокислых бактерий, то есть температуру около 37 градусов. Уже через сутки можно получить большое количество вакцины-ряженки.

Новая вакцина не нуждается в особых условиях хранения, а масштабировать ее легко

Технология, предложенная ИЭМ, имеет важное дополнительное преимущество. Она может быть перенесена на любой другой возбудитель. То есть если генетически структурированная пробиотическая бактерия докажет свою эффективность против коронавируса, ее, в случае появления другого возбудителя, можно будет легко адаптировать под совершенно другой вариант, заменив "кусочек вирусного генома".

Доклинические испытания начали с лабораторных мышей. Состояние здоровья их нисколько не ухудшилось, антитела против коронавируса стали нарабатываться хорошо. Теперь испытывают на хомяках - но уже с заражением настоящим вирусом после вакцинации. Хомяки взяты потому, что мыши коронавирусом не болеют. Испытания (они проходят в другой организации, имеющей право работы с живым вирусом COVID-19) завершились к концу 2021 года. В феврале нынешнего должны быть систематизированы полученные данные, на основе которых разработчики планируют передавать пакет документов по вакцине в Минздрав России. Если заявка будет одобрена, то можно будет переходить к клиническим испытаниям (на добровольцах).

Ряд сотрудников ИЭМ уже выпили "ряженку". Побочных эффектов не обнаружено. Даже если кто-то в дальнейшем и заболевал, то недуг проходил в нетяжелой форме.

Разработчики затрудняются сказать, когда вакцина может появиться на рынке. Называют конец 2022 года, если, конечно, вакцина получит одобрение минздрава. Возможно, и быстрее, если будет разрешение на ускоренное внедрение. Крайне важный вопрос - финансирование. Впрочем, возможно, разработка получит статус программы Союзного государства.

Кстати

"РГ" узнала, как предполагается пить вакцину. На курс нужно два ее стакана. Первый стакан делится на три части, каждая из которых выпивается через день. Затем трехнедельный перерыв, после чего второй стакан выпивается по точно такой же схеме.