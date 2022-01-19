Завершилось следствие по делу о крушении бомбардировщика Ту-22 в Заполярье

Закончилось расследование причин катастрофы бомбардировщика Ту-22, которое произошло в 2019 году в Мурманской области. Об этом сообщили в пресс-службе Военного следственного управления СК РФ по Северному флоту.

По данным следствия, в соответствии с планом боевой подготовки 22 января 2019 года экипаж самолета Ту-22 вылетел для выполнения тренировочного полета. Через час командир войсковой части 36097 полковник Владимир Алесенко прибыл в зал группы руководства полетами контрольно-диспетчерского пункта. С этого момента он был ответственным за организацию полетов и их безопасность.

Тем временем начался снегопад, который сильно сократил видимость. Командир экипажа не был допущен к полетам в такую погоду. Однако Алесенко решил не прекращать полет и не приказал экипажу Ту-22 отправляться на запасной аэродром, как того требовали правила полетов. Кроме того, руководитель полетов группы руководства полетами этой же части майор Владимир Степанов не уведомил экипаж самолета об изменении погоды в районе аэродрома.

В итоге пилот при заходе на посадку неправильно оценил положение самолета и слишком поздно заметил начало взлетно-посадочной полосы. Но команды о заходе на второй круг не последовало. Самолет продолжал снижаться и приземлился со скоростью, которая более чем вдвое превышала нормативы его прочности. Бомбардировщик загорелся и разрушился, три члена его экипажа погибли, еще один летчик получил тяжелые травмы. По оценкам экспертов, остаточная стоимость уничтоженного самолета превышает 97 миллионов рублей.

Уголовное дело, возбужденное в отношении Владимира Алесенко и Владимира Степанова, направлено в Мурманский гарнизонный военный суд.