Астраханская область приняла меры к встрече новой волны коронавируса

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин поручил членам регионального правительства активизировать работу по подготовке к новой волне COVID-19. Он отметил, что у властей есть около полутора недель до ожидаемого всплеска заболеваемости.

Глава области поручил главам профильных министерств рекомендовать руководителям организаций и предприятий перевести на удаленный режим работы максимально возможное числа сотрудников, особенно старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

Кроме того, на закрытый режим перейдут дома-интернаты для престарелых. Обслуживающий персонал в них будет работать по сценарию 2020 года: две недели на карантине, затем две недели работы.

Возможно частичное закрытие классов или школ, если количество заболевших в них превысит допустимые санитарные нормы. Также, по мнению губернатора, необходимо обсудить вопрос о разворачивании коек на базе областной детской клинической больницы им. Н. Силищевой.

Особое внимание уделяется организации работы системы регионального здравоохранения.

- Необходимо оптимизировать маршрутизацию пациентов, дооснастить СИЗами, оказать всю возможную поддержку медперсоналу в амбулаториях, включая решение даже таких бытовых вопросов, как организация горячего питания, - подчеркнул Игорь Бабушкин.

Глава Астраханской области также сообщил, что необходимо решить вопрос о заочном открытии больничных листов заболевшим, чтобы зараженные люди не приходили в поликлиники, а лечились дома.

Губернатор акцентировал внимание на бесконтрольном повышении стоимости анализов на COVID-19 частными лабораториями и дал поручение проработать вопрос о ценообразовании в этом секторе.

Кроме того, одна из основных задач - бесперебойная работа колл-центров по ковидным вопросам. К работе в них губернатор Игорь Бабушкин поручил привлечь студентов медучреждений.

По поручению губернатора, минздрав области создает запасы средств индивидуальной защиты, лекарств, кислорода, открывает круглосуточные амбулаторные ковидные центры. Один из них действует в на базе Областного центра общественного здоровья и медпрофилактики, второй - в Икрянинской районной больнице. С 20 января учреждения откроются в поликлинике № 10 Астрахани, в Ахтубинской, Енотаевской, Камызякской и Красноярской районных больницах.