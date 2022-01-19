Беременная ростовчанка скончалась в машине скорой помощи

В Ростове-на-Дону в машине скорой помощи умерла женщины, находившаяся на 38-й неделе беременности. Ее перевозили из горбольницы № 7 в БСМП.

Женщина поступила в больницу в крайне тяжелом состоянии по основному заболеванию. Потребовался перевод в многопрофильное медицинское учреждение, а именно в городскую больницу скорой медицинской помощи. Перевод, как отмечается в сообщении пресс-центра, проводила бригада на реанимобиле, полностью оборудованным для оказания медицинской помощи.

"Неблагоприятный исход был обусловлен крайней тяжестью основного заболевания в связи с поздним обращением пациентки за медицинской помощью", - говорится в сообщении.

Как сообщили в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации по новой коронавирусной инфекции, информация о том, что возможной причиной гибели беременной женщины стала нехватка кислорода, не соответствует действительности.