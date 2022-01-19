Двое жителей Кубани украли 25 тонн пальмового масла из порта Темрюка

На Кубани закончилось следствие по делу о краже 25 тонн пальмового масла. Двое подозреваемых вывезли товар на грузовике из морского порта Темрюка, откуда его должен был забрать владелец. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю, сумма ущерба составила больше 2,6 миллиона рублей.

Масло у задержанных изъяли и уже вернули владельцу - предприятию по производству специализированных жиров.

- Завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двоих жителей Темрюкского района в возрасте 28 и 38 лет, по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ "Кража". Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Темрюкский районный суд для рассмотрения по существу. - говорится в сообщении ведомства.

Пока шло следствие, оба подозреваемых находились под домашним арестом. Суд пройдет в ближайшее время, а мужчинам грозит до 10 лет тюрьмы.