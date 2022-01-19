ФСБ задержала на Кубани мужчину по делу о взятке в 37 млн рублей

На Кубани сотрудники ФСБ задержали так называемого "решалу", который проходит по уголовному делу о взятке и вымогательстве 37 миллионов рублей, предназначенных высокопоставленным сотрудникам МВД. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

По информации источников в правоохранительных органах региона, задержание так называемого "решалы" произошло еще 14 января, но информацию об этом силовики обнародовали только сегодня. Мужчину задержали на парковке гипермаркета "Лента" в Новороссийске.

"Задержанный гражданин России причастен к посредничеству в передаче взятки в сумме три миллиона рублей, что является особо крупным размером, - говорится в сообщении УФСБ России по Краснодарскому краю. - Деньги предназначались представителю правоохранительных органов Краснодара за увод от уголовной ответственности, а именно снятие ареста с компании за незаконное создание или организацию юридического лица".

В ведомстве уточнили, что общая сумма взятки, которая фигурирует в деле, составляет 37 миллионов рублей. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства совершенного преступления.