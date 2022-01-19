Какие программы постковидной реабилитации предлагают санатории Крыма

Десятки крымских здравниц успешно апробировали специализированные программы реабилитации пациентов, перенесших COVID-19. "РГ" побывала в некоторых санаториях и выяснила, насколько важны для здоровья переболевших ковидом отпускаемые там процедуры.

Медицинский центр пансионата "Озеро сновидений" в Евпатории стал одним из пионеров постковидной реабилитации в Крыму. С главным врачом центра Николаем Пересыпом мы встретились в конце 2021-го, когда пансионат временно прекратил работу, чтобы открыться в начале нового года. Он отметил, что, прежде всего, программа направлена на лечение последствий заболевания для дыхательной и нервной систем. По словам специалиста, нередко ковидная пневмония приводит к развитию эластоза легких, когда легочная ткань превращается в рубец, из-за чего легкое не расширяется должным образом и, следовательно, не обогащает кровь кислородом.

- Все направлено на то, чтобы эту проблему нивелировать, - поясняет Николай Николаевич. - Для этого применяется медикаментозная и ингаляционная терапия, а также лечебная физкультура, отличная от занятий при обычной пневмонии. Проще говоря, если после типичной пневмонии пациенту предлагают надувать шарики и дуть на водичку, то в этом случае упражнения нацелены на увеличение мышечного объема грудной клетки, на расширение межреберных промежутков. Также применяются соответствующие виды лечебного массажа.

Помимо этого, в медицинском центре отпускают процедуры, после которых организм насыщается дополнительным кислородом, тем самым устраняя неизбежную при осложнениях после ковида гипоксию.

- Мы используем и барокамеру, и соляную пещеру, - продолжает главврач медицинского центра. - В нашей соляной пещере установлен новый аппарат, он распыляет вещества, при периодическом вдыхании которых у человека повышается иммунитет бронхолегочного дерева, то есть сопротивляемость к инфекциям, и восстанавливается легочная ткань.

По словам Пересыпа, в этом году около двух сотен жителей только Московской области прошли в медицинском центре пансионата курс постковидной реабилитации.

Николай Пересып: Процедуры в соляной пещере способствуютвосстановлению легочной ткани. Фото: Алексей Вакуленко/РГ

- И все, без преувеличения, отмечали значительное улучшение общего состояния здоровья, - признается он. - Среди прочего у многих, например, нормализовался сон, особенно у людей старшего поколения.

Расположенный в одноименном городе санаторий "Саки" специализируется на лечении заболеваний и нарушений работы опорно-двигательного аппарата. Даже в начале зимы, что считается весьма тихим межсезоньем, здравница заполнена более чем наполовину. Среди пациентов санатория встречаются люди, которые незадолго до приезда на лечение по профилю перенесли ковид.

- Больных с постковидным синдромом мы обязательно обследуем на специальном аппарате спирометрии, - рассказывает генеральный директор санатория Вадим Стрелков. - Затем, как правило, дополнительно назначаем массаж грудной клетки (при легочных нарушениях), лечебную дыхательную гимнастику, ингаляции на основе ингасалина - препарата, который способствует размягчению рубцов, что образуются в легких после перенесенного ковида. К тому же, на территории санатория функционирует источник природной минеральной воды, насыщенной серой и, соответственно, способствующей восстановлению водно-электролитного баланса в организме. Кроме того, для наших пациентов предусмотрены связанные с климатотерапией методы оздоровления, такие как терренкур вдоль берегов Сакского озера и скандинавская ходьба.

Заведующая лечебно-диагностическим отделением санатория Людмила Хистова утверждает, что даже у пациентов с нормальными показателями жизненной емкости легких после реабилитационного курса показатели повышаются.

- Бывает, приезжает пациент лечить коленный сустав, а за два месяца до этого он перенес ковид, у него сохраняются одышка, сухой кашель, - поясняет Людмила Семеновна. - А бывают и мелкие изменения в работе суставов после перенесенной ковидной инфекции: это совсем не артроз или ревматоидный артрит, на лечение которых ориентирован наш санаторий, а остаточные явления. В таком случае мы назначаем грязелечение, водолечение, физиотерапевтические процедуры и достигаем результата: боли проходят.

Виктория Смирнова из Санкт-Петербурга в санаторий приехала подлечиться после старой травмы позвоночника. Так уж сложилось, что месяц назад переболела ковидом.

- Болезнь протекала без осложнений, не тяжело, - рассказывает жительница северной столицы. - Однако до недавних пор не покидало ощущение слабости, нехватки сил. В санатории уже полторы недели, за которые фактически ожила. Сакские грязи, воздух, ингаляции, дыхательная гимнастика - все это вдохнуло в меня жизненные силы, которые покинули организм во время заболевания.

Кстати

С 1 сентября прошлого года на базе республиканской больницы восстановительного лечения "Черные воды" в Бахчисарайском районе работает отделение медицинской реабилитации для пациентов, переболевших COVID-19. Оно рассчитано на 30 коек. Продолжительность реабилитационного курса - 14 дней. В соответствии с новой моделью оказания соответствующей медицинской помощи при поступлении в профильное отделение каждого нового пациента в тот же день проходит заседание специальной мультидисциплинарной комиссии медиков. Оценив состояние человека и его реабилитационный потенциал, терапевт, психолог, инструктор по лечебной физкультуре и другие специалисты составляют индивидуальную программу. Помимо поддерживающей медикаментозной терапии в нее входят лечебная физкультура, дыхательная гимнастика и определенный перечень физиотерапевтических процедур.

По словам главного внештатного специалиста по медицинской реабилитации Минздрава РК Анны Дворниченко, такие постковидные симптомы, как дыхательная недостаточность, сердечно-сосудистая патология, хроническая усталость и психологические расстройства, должны стать поводом обратиться в поликлинику для назначения реабилитационных мероприятий.

Справка "РГ"

По информации министерства курортов и туризма Крыма, программу реабилитации после ковида предлагают 40 санаториев Ялты, Алушты, Евпатории, Сак, Керчи и Судака. Рекомендованный период восстановления длится от двух до трех недель. В отличие от больницы "Черные воды", где проводится именно медицинская реабилитация, в санаториях и здравницах медики преимущественно заняты профилактикой последствий заболевания.