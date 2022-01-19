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19.01.2022 10:09
Рубрика: Культура

Крымский ТЮЗ представил фильм о спектакле "Евпаторийский десант"

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Российская газета - Неделя - Крым № 11(8659)
К 80-летию Евпаторийского десанта Крымский государственный театр юного зрителя снял фильм о процессе создания документального спектакля, премьера которого состоялась прошлой весной. В ленте, доступной к просмотру на странице театра в YouTube, артисты рассказали о том, чем вдохновлялись в работе над новой во всех смыслах постановкой.
Основным элементом сценографии спектакля стал остов тральщика "Взрыватель". Фото: Пресс-служба Крымского государственного ТЮЗа. Основным элементом сценографии спектакля стал остов тральщика "Взрыватель". Фото: Пресс-служба Крымского государственного ТЮЗа.
Основным элементом сценографии спектакля стал остов тральщика "Взрыватель". Фото: Пресс-служба Крымского государственного ТЮЗа.

По словам режиссера-постановщика спектакля и фильма, исполнителя одной из главных ролей, художественного руководителя Крымского ТЮЗа Андрея Пермякова, постановку готовили три месяца.

Фото: Предоставлено Андреем Осиповым
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- Но кажется, что три года, - отметил он. - Художник театра Димитрий Николаев справедливо заметил, что "Евпаторийский десант" - как лекарство: он - горький, неприятный на вкус, но бесконечно полезный.

Существенную помощь театру оказал Евпаторийский краеведческий музей, чьи архивы стали отправной точкой в работе. Для погружения в тему артисты встретились с историком и писателем Владимиром Кропотовым и прошли по местам исторических событий вместе с экскурсоводом и краеведом Павлом Хорошко. Важной частью спектакля стали интервью, взятые артистами у свидетелей событий, родственников десантников и рядовых евпаторийцев. Кроме того, творческий коллектив изучил множество архивных фотографий, в том числе снятых нацистами, которые служили в период оккупации в Евпатории. Снимки передали театру из частных архивов Германии и России.

- Территориально наш театр находится, так сказать, в эпицентре высадки, - говорит Андрей Пермяков. - Десантники вспоминают, что они "пробежали по улице Школьной" (ныне улица Бартенева, на которой стоит Крымский ТЮЗ. - Прим. ред.); в каждом рассказе фигурируют перекресток улиц Школьной и Приморской, здание почтамта, Свято-Ильинская церковь, городской театр, торговая пристань, существовавшая прямо за нынешним зданием театра. И когда зрители осознают, что находятся в центре событий, разворачивающихся на сцене, это производит на них сильное впечатление. Полагаю, что после этого спектакля многие люди вообще по-другому посмотрят на Евпаторию и ее историю.

Фото: Музей обороны Севастополя
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По замыслу художника-постановщика Ольги Долговой, основным элементом сценографии стал остов тральщика "Взрыватель" - флагмана десантной операции. Он, заваленный на правый бок, - главный символ происходящего.

Ольга Долгова рассказала, что образ спектакля у нее родился после прочтения книги Владимира Кропотова "Тактический десант. Евпаторийская десантная операция 4-5 января 1942 года".

- Я никак не могла найти источник, который стал бы импульсом к созданию сценографии, - рассказывает она. - И в конце книги я прочла о том, как выжившие после высадки десантники пришли в поселок Новый Мир и заночевали в скирде, а ее подожгли. Образ сохранившегося судна и погибших людей стал для меня отправной точкой.

Цифровой художник Антон Химич рассказал, что для озвучания "пишущихся" на экране писем героев фильма попросил своих друзей и знакомых начитать текст.

- И еще я долго думал, как в финальных титрах уместить на экране 740 имен участников десанта, - рассказал он. - Для этого пришлось написать специальную программу.

Справка "РГ"

Тактический морской десант Красной армии высадился в Евпатории 5 января 1942 года. Недолгий успех операции уже сутки спустя обернулся полным крахом. Из 740 бойцов выжили 70. Ликвидировав участников десанта, нацисты расстреляли на Красной Горке в Евпатории 3000 человек (взятых в плен раненых десантников, а также местных жителей, в том числе стариков, женщин и детей).

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