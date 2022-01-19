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19.01.2022 14:21
Рубрика: Происшествия

Летевший из Москвы на Кипр самолет сел в Сочи из-за смерти пассажира

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В 11.17 в аэропорту Сочи совершил вынужденную посадку рейс, летевший по маршруту Москва (Внуково) - Кипр (Пафос), сообщили в пресс-службе воздушной гавани курорта.

Фото: iStock
В Сочи в самолет при заходе на посадку ударила молния

- В полете мужчине 1954 года рождения стало плохо, и он скончался, - говорится в сообщении. - В аэропорт была вызвана бригада медиков, которая констатировала биологическую смерть пассажира.

Пассажиры рейса высажены в зону ожидания вылетов, где им будут предложены прохладительные напитки.

На борту работают правоохранительные органы. Задержка вылета до 15.00.

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