На Дону расширен перечень получателей компенсации на газификацию

В Ростовской области расширен перечень получателей денежной компенсации расходов на газификацию домовладений.

Увеличен также максимальный размер этой компенсации.

В число получателей денежной компенсации расходов на газификацию домовладений вошли инвалиды I и II групп, семьи, имеющие детей-инвалидов, многодетные семьи, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет (а также обучающихся в образовательных учреждениях по очной форме обучения - до 23 лет), и одиноко проживающие граждане старше 65 лет.

Максимальный размер компенсационной выплаты увеличен с 20 до 50 тысяч рублей.

"Новые правила действуют с 1 января 2021 года", - подчеркнул председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко, призвав жителей региона активно пользоваться возможностями программы.

Куда обращаться

Подать заявку на социальную газификацию можно на портале Госуслуги и через отделения МФЦ, абонентские пункты "Газпром межрегионгаз" и сайты операторов газификации.