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19.01.2022 08:30

Новые потребители "Россети Юг" в 2021 году получили 734 МВт мощности

Текст: Марина Володина (Ростов-на-Дону)
"Россети Юг" в 2021 году исполнили обязательства по 10 тысячам договоров технологического присоединения к своим электросетям, предоставив новым потребителям 734,5 МВт мощности.
Фото: ПАО "Россети Юг" Фото: ПАО "Россети Юг"
Фото: ПАО "Россети Юг"

Среди подключенных в этот период социально значимых объектов в зоне ответственности компании - физкультурно-оздоровительный комплекс в Волгограде, две школы на 528 и 275 мест в Калмыкии, поликлиника в Таганроге, четыре детских сада в Ростовской области и другие.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
"Россети Юг" зафиксировали пик энергопотребления в сетях в 2021 году

Компания также участвовала в реализации крупных инвестиционных проектов. Так, в Волгоградской области были подключены трансформаторная подстанция и две газопоршневые электростанции, питающие электроэнергией насосы нового перспективного нефтяного месторождения "Авиловское". В этом же регионе к сетям был подключен необычный объект - комплекс по выращиванию тыквы для фармацевтической промышленности.

В Ростовской области энергетики выполнили работы по техприсоединению фруктового центра, а в Калмыкии - системы уличного освещения на автодорогах федерального значения вблизи пяти сел. Это позволит снизить аварийность и повысить безопасность движения.

В течение прошлого года филиалы "Россети Юг" приняли 20,4 тысячи заявок на подключение, общая запрашиваемая мощность составила почти 1,4 тысячи МВт. Наибольшая потребность в техприсоединении отмечена в двух филиалах: ростовском, куда поступило почти 9 тысяч заявок на 726,4 МВт, и астраханском - 6 тысяч заявок на 201,8 МВт мощности.

Филиал в Волгоградской области получил около 4 тысяч заявок на предоставление 358,8 МВт, подразделение в Калмыкии зарегистрировало 1,4 тысячи заявок на 74,5 МВт.

За минувший год было заключено 14,7 тысячи договоров технологического присоединения на предоставление 545,5 МВт мощности на всей территории присутствия компании. Всего на сегодняшний день действуют 17,6 тысячи договоров на подключение к сетям с общей запрашиваемой мощностью 1236 МВт.

Напомним, в 2020 году компания "Россети Юг" исполнила обязательства по 10,5 тысячи договоров на подключение к электросетям, предоставив потребителям 680 МВт мощности.

Потребители с мощностью устройств до 150 кВт имеют возможность подать заявку через специализированный портал тп-рф. Здесь же можно отслеживать и ход ее рассмотрения. Кроме того, можно воспользоваться еще одним полезным интерактивным ресурсом - сервис "День потребителя". С его помощью можно записаться на прием к одному из ответственных руководителей "Россети Юг", чтобы обсудить любой вопрос по технологическому присоединению.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область ЮФО Волгоградская область ЮФО Калмыкия ЮФО Ростовская область Россети Юг

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