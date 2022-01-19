Систему здравоохранения Кубани перевели в режим повышенной готовности

В Краснодарском крае после выявления первых двух случаев заражения коронавирусом со штаммом "омикрон" объявили о переходе всей системы здравоохранения в режим повышенной готовности. Об этом сообщила вице-губернатор региона Анна Минькова, которая курирует социальный блок в администрации края.

- Вся система здравоохранения сейчас перешла в режим повышенной готовности. Основной удар примут на себя поликлиники и службы скорой помощи. Волна заболеваемости после Москвы доходит до регионов традиционно через две-три недели, - написала Минькова в своем аккаунте в Instagram.

По словам вице-губернатора, сейчас в регионе сконцентрировались на увеличении темпов прививочной кампании. На 19 января обе дозы вакцины от коронавируса получили 2,87 миллиона человек, ревакцинировались 411 тысяч.

За последние сутки в Краснодарском крае зафиксировали 730 новых случаев COVID-19, 60 из них дети. С начала пандемии на Кубани скончались от коронавируса 9968 человек.