СКР выясняет, почему коллекцию из музеев Крыма не оформили как достояние России

В среду, 19 января, стало известно, что Следственный комитет РФ опрашивает тех, кто имел прямое отношение к вывозу за границу коллекции скифского золота из музеев Крыма.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александра Молохова.

Речь идет об экспонатах из четырех музеев, которые и назвали "скифским золотом". По словам Молохова, "сейчас выясняется, и это главный вопрос, что было предпринято для того, чтобы вернуть коллекцию, достаточно ли было этих мер".

Собеседник агентства сказал, что еще в 2014 году бывшие чиновники Министерства культуры РФ и их коллеги в Крыму подписывали документы, согласно которым скифское золото не было своевременно передано в состав музейного фонда Российской Федерации.

По словам Молохова, в том самом 2014-м это делали вполне определенные люди. "Есть конкретные чиновники, которые давали указания, - отметил Молохов. - Они должны были организовать передачу, оформление этой коллекции, как неотъемлемой части музейного фонда РФ, в музейный фонд нашей страны. Своевременно этого сделано не было".

Судя по всему, основной вопрос, на который сейчас пытается ответить следствие - какие меры были предприняты, чтобы остановить или предотвратить хищение ценных исторических реликвий.

Напомним, что коллекция скифского золота была вывезена на выставку за границу, но музеям ее не вернули. Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев состояла из примерно 2 тысяч предметов. Ее в 2014 году показали на временной выставке в столице Нидерландов.

После того как полуостров Крым в результате референдума вернулся в состав России, в Амстердаме решили экспонаты не возвращать. Там стали долго рассуждать на тему, кому именно возвращать экспонаты - Киеву или Крыму. Развернулась целая дискуссия и в итоге дело оказалось в тамошнем суде.

И вот 14 декабря 2016 года окружной суд в Амстердаме принял решение, что коллекция скифского золота, состоящая из 565 предметов, должна быть возвращена Украине, а не крымским музеям.

Тамошняя судебная система работает медленно. И, наконец, 26 октября 2021 Апелляционный суд Амстердама удовлетворил ходатайство Украины и решил, что коллекция принадлежит Украине и должна вернуться украинскому государству. Решение предусматривает, что музейные экспонаты будут находиться в Киеве.

В пояснении к своему решению судья Паулина Хофмейер-Рюттен заметила, что, хотя золото обнаружено в Крыму, оно - неотъемлемая часть наследия Украины.

Власти России назвали такое решение Апелляционного суда абсолютно политизированным. По словам Александра Молохова, вступление в силу этого решения означает грубейшее нарушение права народа Крыма на доступ к собственному культурному наследию, которое было гарантировано сразу несколькими международно-правовыми документами.

Напомним, что с просьбой подключить Генеральную прокуратуру России к расследованию хищений скифского золота глава Крыма Сергей Аксёнов обратился к Владимиру Путину в конце прошлого года. Руководитель Крыма обратил внимание на такую неприятную деталь - в иностранном суде, когда решалась судьба уникальной коллекции, украинскую сторону представляет государство, а Крым - только сами музеи. Сергей Аксёнов заявил, что вмешательство ведомства Александра Бастрыкина позволит уравновесить стороны в конфликте.