В Краснодарском крае выявили первых заболевших "омикроном"

Случаи заболевания новым штаммом коронавируса "омикрон" впервые зафиксировали 19 января на территории Краснодарского края. Как сообщили в оперативном штабе региона со ссылкой на управление Роспотребнадзора, положительные результаты выявили у двоих мужчин.

- На Кубани подтвердили первые случаи заражения штаммом "омикрон". Заболевшие - двое мужчин из Краснодара, - говорится в сообщении.

Управление Роспотребнадзора по региону накануне проинформировало жителей об основных отличиях нового штамма от варианта "дельта". В частности, у первого значительно быстрее проходит инкубационный период, который длится от двух до пяти дней.

По данным на 18 января, в Краснодарском крае подтвердили 126 804 случая COVID-19 за все время пандемии. Скончались 9960 человек. За последние сутки заболевание подтвердили у 715 человек.