В Крыму спрос на мастеров кастомизации вырос на треть

Спрос на мастеров кастомизации в Крыму вырос на 32 процента, подсчитали специалисты "Авито". В регионе свои услуги предлагают десятки художников и дизайнеров и всего несколько студий. На полуострове это направление модной индустрии пока не так развито, как в больших российских городах.

Кастомизация - это создание собственного дизайна одежды или обуви с помощью росписи, аппликации или вышивки. Такой стиль подходит любителям выделиться из толпы. Объект тюнинга - новые и старые вещи из хлопка, кожи, эко-кожи, обувь (кеды, кроссовки, ботинки). Например, футболки и толстовки - базовые предметы гардероба, которые есть у каждого. На белой футболке можно сделать по заказу рисунок, вышивку, роспись, аппликацию или надпись в виде цитаты из любимой песни. Мастер вручную расписывает вещь акриловыми красками по ткани, придавая ей яркость и уникальность. Благодаря ручной росписи рисунок получается фактурный, ощущается наощупь.

Жительница Севастополя Ирина Мараева - художник-оформитель, занимается росписью одежды с 2018 года.

- Акриловые краски очень стойкие, поэтому рисунок продержится долгое время. При правильном уходе он не смоется и не выцветет. Стирать изделие можно и вручную, и в машинке при температуре 30-40 градусов, но нельзя замачивать такие вещи и использовать отбеливатели. Гладить изделие необходимо через тряпочку или с обратной стороны, без отпаривания в области рисунка. Если вы правильно будете ухаживать за расписанной вещью, она будет носиться очень долгое время и не потеряет свою яркость, - рассказывает Ирина.

Большинство ее клиентов - жители других регионов РФ, они приезжают в Крым отдыхать и заказывают расписные вещи, чтобы подарить их своим родным и друзьям. В основном заказчики предпочитают футболки с рисунком и детские вещи с разными мультяшными персонажами.

Средний срок выполнения заказа - семь дней. Мастер присылает на утверждение эскизы и только потом приступает к работе. Соответственно, вы заранее будете иметь представление, какое преображение ждет ваши вещи.

Пользуется спросом и кастомизация джинсов. Например, на поношенные штаны можно добавить нестираемый рисунок или блестки на задний карман, прошить цветной ниткой по бокам, обыграть низ штанин, добавить дырки или сделать все вместе. И вот вам авторская вещь!

Стоимость зависит от размера и сложности росписи (прорисовка деталей, цветовая гамма), цвета изделия: рисунок на темных вещах дороже, так как перед работой изделие надо прогрунтовать в несколько слоев. Роспись свитеров обойдется от 2000 до 2800 рублей, футболок - от 1500 до 1900 рублей.

Наталья Филиппова переехала в Крым из Новосибирска. Увлеклась дизайном она еще в детстве, уже тогда пыталась переделывать и перешивать свою одежду. У нее несколько образований, по одному Наталья финансист, по-другому - психолог. В какой-то момент своей жизни она решила вернуться к своему детскому увлечению и начала создавать в Новосибирске головные уборы. А после переезда в Крым рисует на вещах, декорирует их кожаными элементами собственного изготовления, проводит мастер-классы по декору одежды для детей.

- Мне очень нравится работать с кожаной обувью, для этого использую специальные краски, - рассказывает стилист-декоратор.

Порой так хочется найти не только удобную, но и красивую пару обуви с необычным рисунком или любимого оттенка. Но в магазинах такие модели обычно появляются в лимитированных коллекциях и стоят в несколько раз дороже обычной пары обуви. Так зачем же переплачивать, если можно отдать свои кроссовки, кеды или ботинки мастерам? На белых кедах появятся розы или веточка цветущей сакуры, любимый мультяшный герой, а то и собственные инициалы. Рисунок не сотрется со временем, так как его покрывают специальным водоотталкивающим лаком, который защитит изображение при любых погодных условиях. Стоимость таких услуг - 2000-4000 рублей за пару обуви.

Николай открыл кастом-студию "Яркий шаг" год назад. Здесь можно купить уже готовые кастомизированные вещи или обувь, или же сделать заказ.

- Меня всегда привлекали индивидуальные вещи, которые есть только у одного человека. Именно поэтому их цена совпадает с их ценностью. И это касается не только одежды или обуви: индивидуальность можно проявлять разными способами на разных вещах. Это делает мир ярче и интереснее, - говорит Николай.

Индивидуализировать можно и аксессуары. Мастера принимают заказы и на обновление старой сумочки, и на создание уникальной с нуля. Бисер, кожа, замша, текстиль, пряжа - все, что сердце пожелает. Чаще других за такой услугой обращаются модницы из Севастополя и Евпатории, подсчитали на "Авито". В среднем цена сумочки варьируется от 500 до 3000 рублей.

Кстати

Ручная художественная роспись тканей - своеобразный вид оформления текстильных изделий, уходящий корнями в глубокую древность. Тогда ткани украшали путем нанесения узора разогретым воском, парафином, смолой или другими веществами. Этот способ был известен во многих странах, начиная с Шумера - древней области в Южной Месопотамии. Сохранились египетские коптские ткани изо льна и шерсти III-VIII веков с белым рисунком на синем и красном фоне. В древности считалось, что одежда, украшенная росписью, защищает человека от напастей.

Народы Индии и Индонезии издревле украшали свои жилища, храмы и дворцы батиком. В переводе с древнего наречия это слово означает "капля воска". В странах Европы роспись по ткани начинает активно развиваться с ХХ столетия.