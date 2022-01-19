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19.01.2022 11:50
Рубрика: Происшествия

Волжанина наградили медалью за спасение из воды двух детей

Текст: Роман Мерзляков

Жителя Волжского Валерия Данилова наградили медалью "За спасение погибавших", сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области.

Фото: Наталья Онищенко
В Санкт-Петербурге встретились донор и юная девушка, которой он спас жизнь

Указ о присвоении государственной награды был подписан президентом России Владимиром Путиным.

В марте прошлого года 27-летний Данилов спас из ледяной воды двух тонущих детей, которые провалились под лед, гуляя по замерзшей реке Ахтуба. Молодой горожанин был неподалеку от берега, когда увидел мальчиков. Ребята были настолько напуганы, что даже не кричали. Данилов бросился им на помощь, а проходившим мимо подросткам крикнул, чтобы они вызвали спасателей и "скорую".

Первого ребенка 2014 года рождения волжанин вытащил почти сразу. Пытаясь схватить за руку второго мальчика 2011 года рождения, Данилов сам провалился в воду. Он удержался на плаву благодаря палке, с помощью которой вытаскивал детей.

Подбежавшие прохожие помогли Валерию Данилову достать из воды школьника и выбраться самому на берег. Прибывшие на место врачи оказали детям необходимую медицинскую помощь.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область

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