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19.01.2022 09:45
Рубрика: Культура

Екатеринбургские пенсионеры создали онлайн-театр

Текст: Марина Порошина (Екатеринбург)
Фото: Татьяна Андреева
Российская газета - Неделя - Урал № 11(8659)
Искусствовед Ирина Антонова, 75 лет возглавлявшая Пушкинский музей, не любила словосочетание "пожилой человек". Действительно, получается, пожил человек… а теперь что? До семидесяти, говорила она, - "возраст надежд на изменения". А годы, отпущенные сверх того, - приятный бонус, которым надо толково распорядиться. Я не знаю точно, сколько лет артистам театра, о котором хочу рассказать, но они легко меняют к лучшему свою жизнь и впустую не проживают ни дня: занятия, тренинги, репетиции, работа в студии звукозаписи, съемки на природе…

Несколько лет назад все они откликнулись на предложение одной благотворительной организации создать театр для людей 55+. Прошли кастинг и с профессиональным режиссером ставили спектакли - настоящие, с костюмами и декорациями. Но весной 2020 года по всем известной причине вдруг стали не то что невыездными, а из квартиры "невыходными". Посидели. Поскучали. Стали созваниваться. Потом вместе с осевшими на дистанте внуками освоили Zoom и начали репетировать. А осенью открылся "Онлайн-театр из Екатеринбурга".

Фото: Администрация Приморского района Санкт-Петербурга
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Его учредителем, продюсером, режиссером, звукооператором и оператором видеомонтажа, педагогом и Карабасом-Барабасом (совсем чуть-чуть) стал Александр Луканин - обладатель двух дипломов о высшем образовании, физик-теоретик и экономист, много лет успешно занимающийся бизнесом. Что позволило ему, достигнув пенсионного возраста, по его словам, "не зависеть от государства, но делегировать свои полномочия помощникам". Представитель нового поколения пенсионеров стал читать книги и смотреть сериалы, прошел кастинг, играл в театре. Но королевство все равно оказалось маловато… и он создал собственный театр. К делу подошел основательно: снял помещение для репетиций, оборудовал студию для съемок и звукозаписи, поступил на курс "Искусство театра" в театральный институт.

Труппа подобралась мгновенно, на актерскую стезю отважно ступили бывшие инженеры, кадровики, учителя, швеи, архитекторы. Теперь они занимаются сценическим движением, оттачивают дикцию скороговорками (как вам такая, например: "Куры экраны крыльями куарировали-куарировали, да не выкодировали"). Руководитель скидок на давление, занятость внуками и огородами на делает, без QR-кода на занятия не пускает, с нового года ввел требование - репетировать без бумажек, потому что память надо тренировать и текст учить дома.

Сегодня в репертуаре "Онлайн-театра из Екатеринбурга" более двухсот роликов и видеоклипов со стихами, сказками, песнями, озорными частушками, сценками. Выкладывают ролики в соцсетях. Число только подписчиков перевалило далеко за тысячу, а просмотров и лайков… Впрочем, не это главное.

На актерскую стезю ступили бывшие инженеры, учителя, швеи, архитекторы

Коллектив устраивает вылазки на природу со стихами, вкусностями, чаем и такими яркими фотосессиями, что внучки-инстраграмщицы позавидуют. А еще они мечтают написать пьесу и поставить по ней спектакль. Следите за афишами, как говорят в театре.

На заметку

Ищите спектакли на YouTube по названию "Онлайн-театр из Екатеринбурга".

Группа в VK: onlin_teatr_ekb.

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