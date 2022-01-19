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19.01.2022 11:22
Рубрика: Общество

Как инвалиду добиться установки пандуса в своем подъезде

Текст: Юлия Мякишева
Проблемы с решением вопросов, связанных с комфортной средой для инвалидов, часто начинаются с того, что люди не знают, куда им обратиться. Это подтверждает специальный доклад уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой. "РГ" узнала у омбудсмена, как ускорить процесс по обустройству дома с учетом потребностей инвалида.

Согласно постановлению Правительства РФ №649 "О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов", на сайте каждого муниципального образования должно быть опубликовано сообщение о создании специальной комиссии. Например, в Свердловской области 52 процента сайтов таких сообщений не имеют.

Фото: Юлия Крымова
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Как отметила Татьяна Мерзлякова, комиссия - тот орган, куда может обратиться любой человек, который понимает, что ему невозможно выйти на улицу, но он имеет право попросить сделать выход из дома беспроблемным. Комиссия создается постановлением главы. Она рассматривает ситуации инвалидов и решает эти проблемы.

В идеале, человек открывает сайт администрации, видит, куда ему обратиться, пишет заявление, комиссия его в определенные сроки рассматривает. Проблемы могут быть самые разные - отсутствие лифта, пандуса, узкие дверные проемы в кухню и ванну, ограниченный проезд во двор.

Что делать, если комиссии нет или она бездействует?

Первый вариант. Написать письмо работающему на территории прокурору. Он должен сделать все возможное, чтобы внести представление в муниципалитет или принять другие меры прокурорского реагирования. Люди с инвалидностью находятся под особой защитой ведомства.

Второй вариант. Написать письмо в аппарат уполномоченного по правам человека. Омбудсмены будут рады помочь человеку с ограниченными возможностями здоровья и пройти с ним все шаги для того, чтобы проблема решилась.

Третий вариант. Записаться на прием к главе или написать ему письмо, в котором обозначить, что нужная комиссия не нашлась в списке работающих организаций на сайте администрации.

Фото: iStock
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Омбудсмен отметила, что схема работы с такими обращениями может отличаться в зависимости от города, микрорайона и даже дома. Поэтому самое первое, что нужно сделать - обратиться в комиссию, к главе, прокурору или уполномоченному.

Другой важный момент - для установки пандуса заявителю не нужно собирать согласия с соседей. По словам Мерзляковой, это работа муниципального образования. Согласно постановлению, в рамках обследования доступности проверяют документы о характеристиках жилого помещения инвалида, общего имущества дома (технический план, кадастровый паспорт, другие документы). Также смотрят бумаги о признании человека маломобильным. Документы запрашивает уполномоченный орган в Пенсионном фонде или предоставляет сам человек.

В регионах Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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