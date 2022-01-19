Как на Урале открывают новые компании после анализа больших данных

Новости

Макрон заявил о необходимости развития диалога с Россией 16:42
В Instagram появилась возможность создать 3D-аватар 16:20
Великобритания отменила ношение масок 16:17
Порошенко спел гимн после вынесения ему меры пресечения 16:11
Видео: Российские космонавты начали первый в новом году выход в открытый космос 16:02
В Ницце при задержании застрелили подозреваемого в убийстве 15:45
Минстрой предложил сертифицировать детские площадки при "минусе" на улице 15:40
В Москве могут увеличить число операторов скорой помощи из-за "омикрона" 15:35
Суд Киева отпустил Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене 15:24
Золотые скипетры из Эрмитажа оказались трубочками для пива 15:23
Макрон заявил в Европарламенте о необходимости диалога с Россией 15:18
Фото: в Москве похоронили Михаила Зеленского 15:15
Польские силовики дважды за день нарушили границу Беларуси 15:13
СМИ: Один человек погиб при стрельбе в центре Ниццы 15:12
Рябков назвал критической ситуацию в области европейской безопасности 15:08
Умерла актриса из "Петербургских тайн" Екатерина Сибирякова 15:05
Египет обновил порядок въезда в страну для туристов 14:59
Меркель отказалась от работы в ООН 14:49
Звезды бокса опустились в прорубь на Крещение 14:46
Для непривитых пожилых жителей Заполярья продлили ограничения 14:43
Профицит бюджета РФ за 2021 год составил 514,76 млрд рублей 14:37
В Киеве полиция применила газ против сторонников Порошенко 14:31
Центр правовой помощи в цифровой среде открыл филиалы в трех регионах 14:22
Центры правовой помощи в цифровой среде открылись еще в трех городах 14:20
Врач-терапевт напомнил о важности начать лечение "омикрона" с первых же дней недомогания 14:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
В России могут появиться первые деревянные многоэтажки
В России могут появиться первые деревянные многоэтажки
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
19.01.2022 16:31

Как на Урале открывают новые компании после анализа больших данных

В малых городах Урала предпринимателям помогают найти свободные ниши с помощью анализа больших данных
Текст: Анна Шиллер (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 12(8660)
Если раньше проанализировать спрос можно было только эмпирическим путем, тестируя гипотезы, то сейчас для этого используют цифровые технологии. Например, с помощью аналитики больших данных (Big Data) эксперты изучают, каких товаров и услуг не хватает на конкретной территории, чтобы подобрать устойчивую бизнес-модель. В малых городах Свердловской области по такому принципу местные предприниматели открыли уже 25 компаний.
В рамках проекта Business-Data в конце прошлого года в Первоуральске открыли барбер-шоп и азиатское бистро. Фото: Татьяна Андреева/РГ В рамках проекта Business-Data в конце прошлого года в Первоуральске открыли барбер-шоп и азиатское бистро. Фото: Татьяна Андреева/РГ
В рамках проекта Business-Data в конце прошлого года в Первоуральске открыли барбер-шоп и азиатское бистро. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Исследовать рынок в муниципалитетах начали еще в 2019 году: министерство инвестиций и развития региона вместе со Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства (СОФПП) запустили антикризисный проект Business-Data, который не имеет аналогов в регионах. Источником стали обезличенные данные банковских платежей, по которым сотрудники фонда увидели, на что уходят деньги горожан. Так, выяснилось, что жители Каменск-Уральского в половине случаев посещали заведения общепита и учреждения допобразования за пределами своего города.

В 2021 году благодаря аналитике данных Каменск-Уральский обрел пять новых бизнесов

- В фонде я узнал, что в Каменске действительно не хватает точек питания, и решил открыть пиццерию по франшизе. Мне помогли подобрать помещение и место с высокой проходимостью. В этом году мы планируем открыть филиал ресторана и в другом районе города, чтобы наши блюда были доступны всем желающим, плюс недавно организовали собственную доставку, - рассказывает владелец заведения под брендом Italian Pizza Николай Ларюшкин.

Помимо этого горожанам остро требуются образовательные площадки. Собственник промпредприятия Сергей Ступин уверен: кадры нужно готовить с первого класса. В конце декабря он воплотил давнюю мечту - создал инженерную школу, готовую модель ему предложили в магазине франшиз СОФПП. Компания "Академия гениев" обучает детей программированию и робототехнике с семи лет. В том числе бизнесмен хочет договориться об экскурсиях на местные заводы и стажировках юных инженеров, после того как они освоят базовую программу.

Фото: Анна Соловьева
Учитывать турпоток в Ярославле будут с помощью Big Data

- Когда 15 лет назад мы приобрели новый агрегат для производства, отыскать грамотных специалистов-литейщиков было сложно: работникам недоставало цифровых навыков. Поэтому мы собираемся обучать им детей, чтобы уже в 14-15 лет они могли обслуживать IT-инфраструктуру бизнеса. Ведь уральская промышленность по-прежнему испытывает дефицит конструкторов, инженеров и других специалистов, - считает Сергей Ступин.

В 2021 году благодаря аналитике данных Каменск-Уральский обрел пять новых бизнесов. Это положительно сказалось на развитии местной предпринимательской среды: сейчас в муниципальном образовании зарегистрировано 4625 субъектов МСП и более трех тысяч самозанятых. В программе СОФПП также поучаствовали Новоуральск, Богданович, Асбест и Первоуральск, а до 2024 года проект должен охватить 20 малых городов, обещают его инициаторы.

Надо сказать, что предприниматели нередко и сами используют схожую модель, запрашивая анализ отраслевого рынка, динамику продаж, уровень конкуренции и т. д. Но такие отчеты специализированных фирм не бесплатны.

А можно ли вообще доверять выбор рыночной ниши искусственному интеллекту? По словам аналитиков, Big Data собирает данные из разных источников - платежных транзакций, статистики интернет-провайдеров, онлайн-касс (источника для ОФД, оператора фискальных данных), по которым легко вычислить популярные товары и услуги.

- Чеки, поступающие в ОФД - анализируют по категориям и брендам с помощью машинного обучения. Нейросеть систематизирует множество товаров и их наименований, затем можно составить отчет под конкретный запрос. В основном услугой пользуется крупный бизнес на этапе развития, так как масштаб окупает затраты. Малым фирмам выгоднее отслеживать бизнес-процессы через внутренние системы автоматизированного учета, - рассказывает менеджер проектов Big Data в ОФД "Контур.Маркета" Дарья Жигалина.

Кстати

В Каменске-Уральском состоялось техническое открытие центра "Мой бизнес", третьей муниципальной площадки СОФПП в регионе. Такие центры запускаются в 85 субъектах РФ в рамках нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" для оказания государственных услуг бизнесу. Проект Business-Data стал победителем в номинации "Новые идеи для бизнеса" конкурса Агентства стратегических инициатив и вошел в топ-100 лучших идей России по итогам 2020 года.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

Главное сегодня

Сенатор: Пенсионеры получат выплаты с индексацией на 8,6% уже в феврале
Макрон заявил о необходимости развития диалога с Россией
Великобритания отменила ношение масок
Суд Киева отпустил Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене
Генпрокуратура попросила ВС РФ признать террористическим движение "Колумбайн"