Какие последствия может иметь отмена медицинских лицензий для прачечных

Напомним: в 2018 году УФАС по Челябинской области, ссылаясь на определение Верховного суда РФ от 12.01.2018 года, стала требовать у таких фирм наличие медицинской лицензии. Бизнес тогда, конечно, был в панике, эксперты предвещали коллапс, ведь для получения лицензии прачечным, предприятиям, ведущим борьбу с грызунами и насекомыми и ряду других, оказывающих услуги медицинским организациям, пришлось основательно перестроить бизнес-процессы и даже включить в штатное расписание должность главного врача. Тем не менее к новым требованиям тогда адаптировались, и, вероятно, порядка на этом специфическом рынке стало больше.
Но в сентябре прошлого года в постановление правительства РФ от 16 апреля 2012 года № 291 были внесены изменения, которые исключили дезинфекцию из числа медицинских видов деятельности, то есть иметь медлицензию таким предприятиям теперь не обязательно. Однако бизнес вновь не рад, а эксперты заявляют, что ситуация рискует стать угрожающей, ведь бытовые прачечные при помощи обычных машин и без какого-либо особого допуска теперь могут стирать все: белье детских учреждений, пятизвездочных гостиниц и, к примеру, туберкулезных больных. Даже одновременно - а кто их проверит!
- Больницы и другие госучреждения заключают на такие услуги госконтракты. Как известно, главный критерий при определении победителя конкурсных процедур - цена, - рассказывает руководитель челябинской прачечной "Респект" Маргарита Витергольд. - В Челябинской области только шесть прачечных соответствуют требованиям для работы с медучреждениями. Имея специальное оборудование и квалифицированный персонал, мы не можем конкурировать по цене с прачечной, у которой в полуподвальном помещении стоят две бытовые стиральные машины. Соответственно, госзаказ медучреждения уйдет к ним.
В 2018 году предприятию, которым она руководит, пришлось несладко: несмотря на неоднозначность новых требований (даже Минздрав РФ на запросы предпринимателей сообщал, что прачечная не оказывает медпомощь, поэтому ей лицензия не требуется), большинство учреждений здравоохранения решило перестраховаться и заключило договоры с компаниями, у которых такие документы имелись.
- Из всего объема заказов у нас тогда осталась лишь треть, поэтому пришлось оперативно проходить все необходимые процедуры для получения лицензии, - продолжает Витергольд. - Теперь, после их отмены, стирать белье туберкулезных и ковидных больных может любая прачечная, заключившая с медучреждением госконтракт. При этом в документации достаточно просто указать: "Санитарным нормам соответствуем". Никакого подтверждения заказчик запрашивать не обязан, ему важно, чтобы белье было постирано и как можно дешевле. В случае распространения инфекции отвечать за последствия будет исполнитель, который и привел к этому своими действиями.
Ее коллега Владимир Шкитен, глава компании "Индустрия чистоты", тоже опасается, что теперь безопасность таких услуг не гарантирована, а рынок вновь начнет лихорадить.
- Мы целый год работали в убыток, чтобы обеспечить качество и удержать клиентов. После введения лицензий все нормализовалось. Сейчас идет обратная тенденция. У меня штат работников, стиральные машины барьерного типа стоимостью четыре миллиона рублей каждая, где подача и выгрузка белья изолированы друг от друга. Мы столько сделали, чтобы обеспечить безопасность, а сейчас на этот рынок заходят все кому не лень, - с горечью констатирует Шкитен.
Предприниматели подчеркивают: в сложившейся ситуации соблюдение санитарных норм должным образом не контролируется. Тем более что в условиях пандемии введен мораторий на проверки субъектов МСБ, каковыми являются прачечные.
- Генпрокуратура не согласовывает плановые проверки. Мы можем выезжать только по обращениям граждан либо больниц, если они жалуются на некачественно оказанные услуги. Тогда в рамках административных расследований мы проверяем работу предприятия на соответствие санитарным правилам, - поясняет главный специалист-эксперт отдела надзора по коммунальной гигиене управления Роспотребнадзора по Челябинской области Ольга Галай. - Но даже в случае выявления нарушений предпринимателю проще заплатить штраф, чем оснащать прачечную дорогим оборудованием.
С другими видами контроля ситуация аналогичная. Так, ФАС тоже проводит проверки только на основании жалоб и к тому же дистанционно - по документам. По словам замруководителя челябинского УФАС Влады Ливончик, если в госконтракте не прописана необходимость соблюдения СанПиН, следует обратиться в УФАС. А на подрядчика, выполняющего госконтракт с нарушениями, можно пожаловаться в главное контрольное управление.
Поводом для проверки может стать не только жалоба, но и вспышка эпидемии. Но, как говорится, не дай бог. Так как же в сложившейся ситуации обезопасить людей?
Предприниматели считают, что необходимо четко разграничить сферы деятельности бытовых и промышленных прачечных - для последних доступ на рынок должен быть ужесточен.
- Есть санитарные нормы, которые должны исполняться, и организации, обслуживающие медучреждения, подлежат контролю в соответствии с этими нормами, - отмечает председатель комиссии Общественной палаты Челябинской области по экономике, предпринимательству и вопросам нормативно-правового регулирования Алексей Ларин. - Ранее Роспотребнадзор вел учет учреждений, которые при соблюдении всех требований имели допуск к оказанию таких услуг. На мой взгляд, это может стать одним из решений.
Другой вариант - членство в профессиональных некоммерческих организациях, обеспечивающих соблюдение своими участниками высоких стандартов профессиональной деятельности. И третий путь, который видит Ларин, - получение санитарно-эпидемиологического заключения в Роспотребнадзоре, как это и было до введения обязательных медицинских лицензий.
В ближайшее время Общественная палата намерена собрать все заинтересованные стороны за круглым столом, чтобы выработать рекомендации, которые устроят всех участников.