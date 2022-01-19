Какие последствия может иметь отмена медицинских лицензий для прачечных

Отмена обязательных медицинских лицензий для компаний, оказывающих услуги дезинфекции, может обернуться серьезными проблемами для их клиентов, считают эксперты.

Лишь немногие малые предприятия могут позволить себе покупку оборудования, обеспечивающего не только чистоту, но и дезинфекцию. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Напомним: в 2018 году УФАС по Челябинской области, ссылаясь на определение Верховного суда РФ от 12.01.2018 года, стала требовать у таких фирм наличие медицинской лицензии. Бизнес тогда, конечно, был в панике, эксперты предвещали коллапс, ведь для получения лицензии прачечным, предприятиям, ведущим борьбу с грызунами и насекомыми и ряду других, оказывающих услуги медицинским организациям, пришлось основательно перестроить бизнес-процессы и даже включить в штатное расписание должность главного врача. Тем не менее к новым требованиям тогда адаптировались, и, вероятно, порядка на этом специфическом рынке стало больше.

Но в сентябре прошлого года в постановление правительства РФ от 16 апреля 2012 года № 291 были внесены изменения, которые исключили дезинфекцию из числа медицинских видов деятельности, то есть иметь медлицензию таким предприятиям теперь не обязательно. Однако бизнес вновь не рад, а эксперты заявляют, что ситуация рискует стать угрожающей, ведь бытовые прачечные при помощи обычных машин и без какого-либо особого допуска теперь могут стирать все: белье детских учреждений, пятизвездочных гостиниц и, к примеру, туберкулезных больных. Даже одновременно - а кто их проверит!

- Больницы и другие госучреждения заключают на такие услуги госконтракты. Как известно, главный критерий при определении победителя конкурсных процедур - цена, - рассказывает руководитель челябинской прачечной "Респект" Маргарита Витергольд. - В Челябинской области только шесть прачечных соответствуют требованиям для работы с медучреждениями. Имея специальное оборудование и квалифицированный персонал, мы не можем конкурировать по цене с прачечной, у которой в полуподвальном помещении стоят две бытовые стиральные машины. Соответственно, госзаказ медучреждения уйдет к ним.

В 2018 году предприятию, которым она руководит, пришлось несладко: несмотря на неоднозначность новых требований (даже Минздрав РФ на запросы предпринимателей сообщал, что прачечная не оказывает медпомощь, поэтому ей лицензия не требуется), большинство учреждений здравоохранения решило перестраховаться и заключило договоры с компаниями, у которых такие документы имелись.

- Из всего объема заказов у нас тогда осталась лишь треть, поэтому пришлось оперативно проходить все необходимые процедуры для получения лицензии, - продолжает Витергольд. - Теперь, после их отмены, стирать белье туберкулезных и ковидных больных может любая прачечная, заключившая с медучреждением госконтракт. При этом в документации достаточно просто указать: "Санитарным нормам соответствуем". Никакого подтверждения заказчик запрашивать не обязан, ему важно, чтобы белье было постирано и как можно дешевле. В случае распространения инфекции отвечать за последствия будет исполнитель, который и привел к этому своими действиями.

После отмены лицензий стирать белье туберкулезных и ковидных больных может любая прачечная, заключившая с медучреждением госконтракт

Ее коллега Владимир Шкитен, глава компании "Индустрия чистоты", тоже опасается, что теперь безопасность таких услуг не гарантирована, а рынок вновь начнет лихорадить.

- Мы целый год работали в убыток, чтобы обеспечить качество и удержать клиентов. После введения лицензий все нормализовалось. Сейчас идет обратная тенденция. У меня штат работников, стиральные машины барьерного типа стоимостью четыре миллиона рублей каждая, где подача и выгрузка белья изолированы друг от друга. Мы столько сделали, чтобы обеспечить безопасность, а сейчас на этот рынок заходят все кому не лень, - с горечью констатирует Шкитен.

Предприниматели подчеркивают: в сложившейся ситуации соблюдение санитарных норм должным образом не контролируется. Тем более что в условиях пандемии введен мораторий на проверки субъектов МСБ, каковыми являются прачечные.

- Генпрокуратура не согласовывает плановые проверки. Мы можем выезжать только по обращениям граждан либо больниц, если они жалуются на некачественно оказанные услуги. Тогда в рамках административных расследований мы проверяем работу предприятия на соответствие санитарным правилам, - поясняет главный специалист-эксперт отдела надзора по коммунальной гигиене управления Роспотребнадзора по Челябинской области Ольга Галай. - Но даже в случае выявления нарушений предпринимателю проще заплатить штраф, чем оснащать прачечную дорогим оборудованием.

С другими видами контроля ситуация аналогичная. Так, ФАС тоже проводит проверки только на основании жалоб и к тому же дистанционно - по документам. По словам замруководителя челябинского УФАС Влады Ливончик, если в госконтракте не прописана необходимость соблюдения СанПиН, следует обратиться в УФАС. А на подрядчика, выполняющего госконтракт с нарушениями, можно пожаловаться в главное контрольное управление.

Поводом для проверки может стать не только жалоба, но и вспышка эпидемии. Но, как говорится, не дай бог. Так как же в сложившейся ситуации обезопасить людей?

Предприниматели считают, что необходимо четко разграничить сферы деятельности бытовых и промышленных прачечных - для последних доступ на рынок должен быть ужесточен.

- Есть санитарные нормы, которые должны исполняться, и организации, обслуживающие медучреждения, подлежат контролю в соответствии с этими нормами, - отмечает председатель комиссии Общественной палаты Челябинской области по экономике, предпринимательству и вопросам нормативно-правового регулирования Алексей Ларин. - Ранее Роспотребнадзор вел учет учреждений, которые при соблюдении всех требований имели допуск к оказанию таких услуг. На мой взгляд, это может стать одним из решений.

Другой вариант - членство в профессиональных некоммерческих организациях, обеспечивающих соблюдение своими участниками высоких стандартов профессиональной деятельности. И третий путь, который видит Ларин, - получение санитарно-эпидемиологического заключения в Роспотребнадзоре, как это и было до введения обязательных медицинских лицензий.

В ближайшее время Общественная палата намерена собрать все заинтересованные стороны за круглым столом, чтобы выработать рекомендации, которые устроят всех участников.