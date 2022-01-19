Крупный бизнес Урала начал подготовку к приходу "омикрона"

Омикрон, сверхзаразный штамм коронавируса, захватывает большие города страны, в самое ближайшее время станет доминировать на всей ее территории. Как показывает зарубежный опыт, рекордного, измеряемого шестизначными цифрами, уровня заболеваемости не избежать, а потому не обойтись без определенных ограничений, использования дополнительных финансовых и управленческих инструментов. На днях тактику действий обсудили на координационном совете при правительстве РФ. В свою очередь, бизнес принимает меры для сдерживания заболеваемости в трудовых коллективах.

С приходом COVID-19 мы понесли огромные людские и материальные потери. С начала пандемии инфекция унесла жизни свыше миллиона россиян. По данным Росстата и региональных загсов, средний показатель летальности на Ямале, в Югре, Челябинской и Курганской областях превысил допандемийный уровень на 40 процентов. Ущерб экономике страны, нанесенный ковидом в 2020-2021 годах, оценивается почти в два триллиона рублей. Коронавирус разорил, обескровил тысячи больших и малых предприятий, в первую очередь в сфере услуг, поспособствовал разгону инфляции, кардинально изменил структуру и направления многих классических бизнесов.

Если повезет и сбудутся прогнозы некоторых эпидемиологов, то наступающая волна ковида станет последней. Но легкомысленное отношение к омикрону неприемлемо: хотя он менее летален, однако его распространение может привести в трудовых коллективах к образованию зияющих кадровых брешей. В странах, где уже разгулялся новый штамм, наблюдаются серьезные сбои в перевозке грузов и пассажиров, выпуске различной продукции, нарушается логистика.

Как этому противостоять? Самый доступный способ уменьшить офлайн-связи - перевести как можно больше работников в онлайн. К примеру, в Сбере отправили на удаленку половину сотрудников. В Тюмени множество офисов различных компаний в ближайшие недели станут полупустыми. Но удаленно ни металл не выплавишь, ни нефть не добудешь, а массовый уход работников на больничный для предприятий с непрерывным циклом производства сродни ЧС.

В свое время компании ТЭК ввели практику обязательной карантинной изоляции вахтовиков перед их завозкой на буровые. Теперь на Ямале в дочерних подразделениях того же Газпрома вакцинированы практически все. Только вот омикрон часто пробивает иммунную защиту, особенно тех, кто укололся давно, не получил бустерную дозу. Поэтому вахтовикам, у которых срок действия прививочного сертификата превысил 7 месяцев, объявили: без повторной прививки с февраля придется проходить обсервацию.

- Предупредили, чтобы не тянули с ревакцинацией. В считанные дни ее прошли сотни человек. Если до обсервации и дойдет, то, думаю, это будут единичные случаи, - говорит руководитель службы по связям с общественностью предприятия "Газпром добыча Ямбург" Денис Калинин.

Ну а руководители уральских регионов, готовясь к развертыванию дополнительных коек в профильных клиниках, направляя сотни миллионов рублей на закупку лекарств и медоборудования, в раздумьях: есть ли сейчас резон возобновлять практику входа по QR-кодам в ТЦ, заведения общепита? В Свердловской области пока не видят в этом смысла. В Тюменской система должна быть перезапущена 20 января. Бизнес, понятно, против.

Прямая речь

Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства РФ:

- Рост заболеваемости по итогам второй недели нового года зафиксирован в 67 регионах. Мы анализируем все, что происходит за рубежом, смотрим, что там делают во избежание драматического развития ситуации, лучшие практики берем на вооружение. Правительство разработало дополнительные меры по борьбе с коронавирусом. Подчеркну: вакцинация по-прежнему крайне важна. Полностью ее прошли 76,7 миллиона россиян, в том числе повторно - 10,6 миллиона. Мы настоятельно рекомендуем ревакцинацию по истечении шести месяцев после первой прививки.