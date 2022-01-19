На Урале проверят информацию о "черной каше" в детсаду

Надзорные органы проверят, соответствует ли действительности информация, которая появилась в местных СМИ: сообщалось, что в Верхней Пышме воспитанники садика почувствовали себя плохо после того, как поели каши.

Как рассказала официальный представитель Свердловской областной прокуратуры Марина Канатова, проверяются данные о том, что 12 января детям давали перловку черного цвета.

Группу пришлось закрыть на карантин. Прокуратура выясняет, как готовилась еда для детей, изучает документы, касающиеся закупки продуктов. К проверке подключены специалисты регионального Роспотребнадзора.