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19.01.2022 03:27
Рубрика: Общество

Опрос: Большинство родителей хотят общаться с педагогами виртуально

Текст: Ирина Никитина (Тюмень)
Российская газета - Неделя - Урал № 11(8659)
Интересные нюансы выявил последний анонимный опрос аналитиков образовательной онлайн-платформы Skysmart, посвященный вовлеченности взрослых в школьную жизнь детей во время пандемии. Предновогоднее исследование охватило 1,4 тысячи родителей по всей стране.

Больше половины респондентов (57 процентов) ответили, что активно участвуют в учебной и внеурочной деятельности любимых чад, 30 процентов очень бы хотели ежедневно отслеживать, чем заняты подростки, но не могут из-за занятости на работе. Каждый второй опрошенный согласен "приходить" на родительские собрания и открытые уроки, но только в онлайне, по мнению каждого десятого, традиционные форматы общения с учителями давно себя изжили.

70 процентов опрошенных хотят общаться с педагогами только виртуально

73 процента респондентов не имеют представления о жизни класса и не пересекаются с "активистами из народа". Еще два пункта опроса показали: 40 процентов родителей незнакомы со школьными педагогами, 23 - никогда не помогают отпрыскам в учебе, половина опрошенных делают уроки с детьми только по их просьбе.

82 процента мам и пап выразили готовность пользоваться единым для всех регионов мобильным приложением, через которое можно следить за расписанием, оценками и успехами ребенка. Самым популярным разделом взрослые считают "отметочный" - о нем попросили 83 процента. Кроме того, 70 процентов опрошенных хотят общаться с педагогами только виртуально, 68 процентов добавили про возможность загружать в приложение справки и документы без личного присутствия. 36 процентов не желают видеть школьные новости, 38 процентов выступают против обсуждения вопросов благоустройства учебного заведения.

Проанализировав результаты опроса, руководитель образовательной платформы Михаил Митин подчеркнул: желание родителей управлять процессом обучения детей через смартфон, в принципе, ожидаемо - современное общество уже привыкло многие повседневные задачи решать именно так - удаленно. Главное - чтобы повальное увлечение гаджетами совсем не удалило маленьких из жизни больших.

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