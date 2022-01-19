Тюменцы помогут начинающим бизнесменам организовать производство

Новости

Макрон заявил о необходимости развития диалога с Россией 16:42
В Instagram появилась возможность создать 3D-аватар 16:20
Великобритания отменила ношение масок 16:17
Порошенко спел гимн после вынесения ему меры пресечения 16:11
Видео: Российские космонавты начали первый в новом году выход в открытый космос 16:02
В Ницце при задержании застрелили подозреваемого в убийстве 15:45
Минстрой предложил сертифицировать детские площадки при "минусе" на улице 15:40
В Москве могут увеличить число операторов скорой помощи из-за "омикрона" 15:35
Суд Киева отпустил Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене 15:24
Золотые скипетры из Эрмитажа оказались трубочками для пива 15:23
Макрон заявил в Европарламенте о необходимости диалога с Россией 15:18
Фото: в Москве похоронили Михаила Зеленского 15:15
Польские силовики дважды за день нарушили границу Беларуси 15:13
СМИ: Один человек погиб при стрельбе в центре Ниццы 15:12
Рябков назвал критической ситуацию в области европейской безопасности 15:08
Умерла актриса из "Петербургских тайн" Екатерина Сибирякова 15:05
Египет обновил порядок въезда в страну для туристов 14:59
Меркель отказалась от работы в ООН 14:49
Звезды бокса опустились в прорубь на Крещение 14:46
Для непривитых пожилых жителей Заполярья продлили ограничения 14:43
Профицит бюджета РФ за 2021 год составил 514,76 млрд рублей 14:37
В Киеве полиция применила газ против сторонников Порошенко 14:31
Центр правовой помощи в цифровой среде открыл филиалы в трех регионах 14:22
Центры правовой помощи в цифровой среде открылись еще в трех городах 14:20
Врач-терапевт напомнил о важности начать лечение "омикрона" с первых же дней недомогания 14:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
В России могут появиться первые деревянные многоэтажки
В России могут появиться первые деревянные многоэтажки
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
19.01.2022 16:29

Тюменцы помогут начинающим бизнесменам организовать производство

Текст: Ирина Никитина (Тюмень)
Российская газета - Экономика УРФО № 12(8660)
В этом году группа тюменских экспертов будет работать вне родного региона - их проект по аудиту, разработке плана мероприятий, сопровождению и защите результатов бережливого производства получил одобрение Минэкономразвития России. Через центры инжиниринга и при господдержке консультанты из Западной Сибири подскажут начинающим бизнесменам из 40 субъектов РФ, как пересмотреть свое отношение к делу и исправить ошибки, которые тормозят развитие.

В целевую аудиторию попали предприятия из Хакасии, Северной Осетии, Краснодара, Москвы, Екатеринбурга с недолгой историей, работающие в сферах машиностроения, металло- и деревообработки, в легкой и пищевой промышленности, производстве строительных материалов, у которых срок выпуска продукции не превышает пяти дней. Ориентация на МСП - принципиальный момент.

Крупные компании участвуют в федеральных программах, а вот "малыши" в них попасть не могут

- Крупные компании и так участвуют в национальном проекте "Производительность труда", а вот "малыши" в федеральные программы попасть не могут из-за небольшого дохода. Как и пригласить хорошего специалиста по апгрейду производственных потоков - им попросту не хватит на это средств, - подчеркивает автор проекта Евгений Худышкин. - Тем более мы ориентируемся на короткие сроки, когда реально выйти, например, с 77 миллионов на миллиард, но нереально с одного миллиарда на два, чего бы хотелось серьезным игрокам.

К слову, прежде чем помогать другим регионам, тюменцы протестировали инструментарий на малой родине. В первую очередь изучили виды потерь (от ожидания до лишней транспортировки, от брака до капитальной переделки), выявили резервы производительности и неиспользованный потенциал сотрудников. Так, за два месяца на местном заводе по производству мешков для сыпучих смесей из тканого пластика простой оборудования удалось сократить на 21 процент, а время его переналадки - на 71, производительность труда общими усилиями повысилась на 49 процентов. У предприятия по капитальному ремонту транспорта другой результат: за 10 дней в цехе провели перепланировку, что помогло сократить расстояние перемещения деталей на 31 процент и время ремонта каждого двигателя - на полчаса. Еще один небольшой заводик - по производству керамзитобетонных блоков - после двух рабочих недель увеличил коэффициент эффективной загрузки оборудования на 22 процента, а производительность - на 30.

Заработают ли эти инструменты столь же эффективно, когда "пойдут в тираж"? Некоторую настороженность относительно господдержки нового проекта выразила руководитель молодежного бизнес-инкубатора Ольга Простнева.

Крупный бизнес Урала начал подготовку к приходу "омикрона"

- Будут ли увлечены предприниматели, когда в дело вмешается федеральная сторона? И работают ли в таком случае экономические механизмы? Но, возможно, по-другому микропредприятиям стартовать не удастся, - рассуждает она.

У инициаторов на сей счет свое мнение: если государство предлагает помощь - грех ею не воспользоваться. Да, финансирование небольшое, но новички всему рады.

- Как правило, на этапе становления любую компанию волнуют только деньги, а не рассказы про мотивацию, адаптацию, подбор персонала. Культурой производства руководство займется только тогда, когда основные болячки будут вылечены, - считает Худышкин.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень

Главное сегодня

Сенатор: Пенсионеры получат выплаты с индексацией на 8,6% уже в феврале
Макрон заявил о необходимости развития диалога с Россией
Великобритания отменила ношение масок
Суд Киева отпустил Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене
Генпрокуратура попросила ВС РФ признать террористическим движение "Колумбайн"