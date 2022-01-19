Тюменцы помогут начинающим бизнесменам организовать производство

В этом году группа тюменских экспертов будет работать вне родного региона - их проект по аудиту, разработке плана мероприятий, сопровождению и защите результатов бережливого производства получил одобрение Минэкономразвития России. Через центры инжиниринга и при господдержке консультанты из Западной Сибири подскажут начинающим бизнесменам из 40 субъектов РФ, как пересмотреть свое отношение к делу и исправить ошибки, которые тормозят развитие.

В целевую аудиторию попали предприятия из Хакасии, Северной Осетии, Краснодара, Москвы, Екатеринбурга с недолгой историей, работающие в сферах машиностроения, металло- и деревообработки, в легкой и пищевой промышленности, производстве строительных материалов, у которых срок выпуска продукции не превышает пяти дней. Ориентация на МСП - принципиальный момент.

Крупные компании участвуют в федеральных программах, а вот "малыши" в них попасть не могут

- Крупные компании и так участвуют в национальном проекте "Производительность труда", а вот "малыши" в федеральные программы попасть не могут из-за небольшого дохода. Как и пригласить хорошего специалиста по апгрейду производственных потоков - им попросту не хватит на это средств, - подчеркивает автор проекта Евгений Худышкин. - Тем более мы ориентируемся на короткие сроки, когда реально выйти, например, с 77 миллионов на миллиард, но нереально с одного миллиарда на два, чего бы хотелось серьезным игрокам.

К слову, прежде чем помогать другим регионам, тюменцы протестировали инструментарий на малой родине. В первую очередь изучили виды потерь (от ожидания до лишней транспортировки, от брака до капитальной переделки), выявили резервы производительности и неиспользованный потенциал сотрудников. Так, за два месяца на местном заводе по производству мешков для сыпучих смесей из тканого пластика простой оборудования удалось сократить на 21 процент, а время его переналадки - на 71, производительность труда общими усилиями повысилась на 49 процентов. У предприятия по капитальному ремонту транспорта другой результат: за 10 дней в цехе провели перепланировку, что помогло сократить расстояние перемещения деталей на 31 процент и время ремонта каждого двигателя - на полчаса. Еще один небольшой заводик - по производству керамзитобетонных блоков - после двух рабочих недель увеличил коэффициент эффективной загрузки оборудования на 22 процента, а производительность - на 30.

Заработают ли эти инструменты столь же эффективно, когда "пойдут в тираж"? Некоторую настороженность относительно господдержки нового проекта выразила руководитель молодежного бизнес-инкубатора Ольга Простнева.

- Будут ли увлечены предприниматели, когда в дело вмешается федеральная сторона? И работают ли в таком случае экономические механизмы? Но, возможно, по-другому микропредприятиям стартовать не удастся, - рассуждает она.

У инициаторов на сей счет свое мнение: если государство предлагает помощь - грех ею не воспользоваться. Да, финансирование небольшое, но новички всему рады.

- Как правило, на этапе становления любую компанию волнуют только деньги, а не рассказы про мотивацию, адаптацию, подбор персонала. Культурой производства руководство займется только тогда, когда основные болячки будут вылечены, - считает Худышкин.