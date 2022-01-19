Ученые нашли способ выделять уран из радиоактивных отходов

Ученые Уральского федерального университета нашли способ переработки радиоактивного ураносодержащего шлама. Технологию уже опробовали на отходах одного из предприятий. Она может помочь переработать отвалы и обеспечить промышленность ураном и другими полезными материалами.

Как сообщили в пресс-службе вуза, переработке подвергся шлам с низким уровнем активности, содержание урана в нем составило всего десятую часть процента. Образцы содержали гипс, карбонат и фторид кальция, оксид кремния, таумасит (довольно редкий минерал). Таких отходов накоплено очень много и их нужно перерабатывать.

На первом этапе образцы выщелачивали серной кислотой, изменяя ее концентрацию, а также время воздействия и температуру. Так ученые выяснили, при каких параметрах процесс идет наиболее эффективно. В итоге удалось получить ураносодержащий раствор.

При выщелачивании активность альфа- и бета-излучения нерастворимого остатка снижается в 2,5-3 раза по сравнению с исходным составом. Поэтому его тоже можно использовать на производстве.

На втором этапе с помощью разных манипуляций концентрацию урана удалось повысить в 3-8 раз. Потом концентрированный урановый раствор нейтрализовали и получили твердый остаток (желтый кек), содержание урана в котором составило 68,54 процента - это соответствует международному стандарту качества.