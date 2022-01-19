Уральцы с недоверием отнеслись к новому механизму агрострахования

С нового года помимо обычной мультирисковой программы страхования урожая российские аграрии могут использовать и другой вариант "подстелить соломки" - застраховать посевы на случай наступления чрезвычайной ситуации природного характера. Ведь прежний механизм компенсационных выплат в случае внезапного разгула стихии в 2022 году уже не действует. Спасут ли уральских растениеводов от разорения новые меры, выяснял корреспондент "РГ".

Глобальное потепление давно уже реальность. Так, 2020 год стал самым теплым за всю историю климатических наблюдений на Урале. Да и 2021-й проверял местных селян на прочность практически полным отсутствием осадков. Все лето аграрии ждали дождей как манны небесной, что нетипично для региона, где в ходу бессмертные шутки про "страну вечнозеленых помидоров".

Но осень 2018 года, наоборот, выдалась столь дождливой, что уборочная техника вязла на раскисших полях, правда, до введения режима ЧС в Свердловской области тогда не дошло. Впрочем, если бы это даже произошло, далеко не факт, что хозяйства получили бы возмещение. Ведь, по словам экспертов, еще несколько лет назад система компенсации была такой: в бюджет РФ закладывались средства, которые могли быть направлены в регионы для компенсации убытков аграриям в случае ЧС. Деньги выделялись по заявкам регионов, которые рассматривал Минсельхоз РФ. Средства также могут выделять и региональные бюджеты. Однако масштабы климатических бедствий и потерь в АПК постоянно растут и денег не хватает: в 2019 году при запланированных на эти цели 2,5 миллиарда рублей ущерб, понесенный аграриями, превысил 13 миллиардов, в 2020-м - соответственно 2,2 и 8.

Вот и Курганская область, где 27 июля прошлого года был официально объявлен режим ЧС в связи с засухой, денег так и не дождалась. Аграриям Зауралья сообщили, что основным источником компенсации сельхозпотерь, в том числе от ЧС природного характера, отныне должны являться страховые возмещения. Нормативная база действительно изменилась: с 2021 года в бюджете РФ уже не предусмотрено средств на помощь при ЧС. Изменилась и методика оценки ущерба в АПК.

- В практике для растениеводов делается упор именно на страхование. Причем по новой программе оно должно быть максимально доступным: 80 процентов стоимости страховки для агрария оплачивает государство. Есть только одно условие: режим ЧС должен быть введен во всем регионе, - отметил источник "РГ" на рынке агрострахования.

По мнению страховщиков, у нового инструмента возмещения прямых затрат растениеводов в форс-мажорной ситуации большие перспективы.

- Страхование растениеводства на случай ЧС - это принципиально новый подход к защите рисков растениеводства, разработанный в России с учетом нарастающих угроз климатической нестабильности и изменения агроклиматических условий в регионах. Этот инструмент расширяет возможности не только отдельных хозяйств, но и регионов по управлению рисками АПК, - убежден президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов.

Казалось бы, для свердловских растениеводов, работающих в зоне рискованного земледелия, это особенно актуально. Но приобретать страховые полисы по-прежнему готовы далеко не все.

Воспользоваться страховкой можно, только если режим ЧС введен на всей территории региона. Но на практике такие бедствия случаются нечасто

- К новому инструменту агрострахования пока только приглядываемся. Но вопросы уже возникают, - констатирует директор совхоза "Нива" из Красноуфимска Радик Ахметзянов. - Ведь воспользоваться им можно, только если режим ЧС введен на всей территории региона. Это же должно быть просто катастрофическое бедствие! На практике такое случается нечасто.

По его словам, даже засуха прошлого лета затронула далеко не всю область. Красноуфимцам, к примеру, с погодой повезло, да и сами постарались: снегозадержание провели вовремя, посеяли в положенные сроки и дождь прошел в нужное время… К тому же помогла заболоченность местных почв: когда-то это обстоятельство только вызывало досаду, а сейчас обернулось неожиданным благом. В итоге влаги растениям хватило, так что урожай собрали не меньше, чем в другие годы, сообщил Ахметзянов.

Отношение к страхованию у многих аграриев пока настороженное, подтверждает и директор предприятия "Картофель" Игорь Картузов.

- Это выгодно только при большой площади полей - начиная от 1000 гектаров: слишком много средств и времени уходит на оформление необходимых бумаг. Для мелких агропредприятий овчинка выделки не стоит. Да и неизвестно, будет ли объявлена ЧС на территории всего региона, - размышляет Картузов.

Безусловно, многие хозяйства используют инструменты страхования, но не считают страховку панацеей.

- Не так просто ее получить, - утверждает руководитель СХПК "Битимский" Михаил Мальцев.

По словам Мальцева, урожайность зерна должна быть ниже средней за последние пять лет. Но не занижать же ее специально!

В НСА, правда, подчеркнули, что по новой программе сумма компенсации будет рассчитываться по-другому - деньги страховщики выплатят за каждый утраченный гектар, на котором комиссия по оценке ущерба от ЧС установит гибель посевов, вне зависимости от урожая, который в целом получит хозяйство по итогам сезона.

Однако аграрии по-прежнему недоверчивы и считают, что рассчитывать можно только на себя.

- Последние 8-9 лет мы активно вкладываемся в мелиоративные системы. Картофель, например, достаточно хорошенько полить хотя бы один раз - и будет нормальный урожай при любой засухе. Понятно, что для этого надо держать системы в исправном состоянии. А рентабельность нашей продукции сейчас вполне приличная. Но при этом мы чувствуем поддержку государства. Например, затратили на покупку системы полива 30 миллионов рублей - получили господдержку на 15 миллионов, - поделился мнением Мальцев.

В министерстве АПК и продовольственного рынка региона подтверждают: субсидия на реализацию гидромелиоративных мероприятий предоставляется с 2014 года - бюджет компенсирует до 70 процентов понесенных аграриями затрат. Приобретение дождевальной установки, пожалуй, надежнее защитит поля от засухи, чем страховка, да и выплаты в таким случае гарантированы.

Заниматься сельским хозяйством сейчас интересно, но с одним условием - господдержкой, ведь регион находится в зоне рискованного земледелия, подтверждает Игорь Картузов. В помощи властей заинтересованы и агростраховщики.

- Внедрение страхования растениеводства на случай ЧС станет принципиально новым опытом в области партнерства государства и страховой отрасли по защите рисков АПК, и практика 2022 года будет иметь ключевое значение, - подчеркивает президент НСА Корней Биждов.

В областном минАПК уже готовятся к использованию нового инструмента страхования.

- В 2022 году к началу весенне-полевых работ будут внесены изменения в региональный правовой акт, и у сельхозпроизводителей, если они оформят страховку от риска чрезвычайных ситуаций, появится возможность получить финансовую поддержку. Страхование от риска ЧС подразумевает упрощенный порядок получения выплат без предоставления дополнительных документов в страховые компании в случае введения режима чрезвычайной ситуации в регионе, - сообщили "РГ" в ведомстве.

Производителям возместят часть затрат на зерно, выращенное и проданное с 1 января по 20 июля. Правда, страда на Урале в июле только начинается

К тому же у свердловских властей остаются и прежние возможности для поддержки местных хозяйств. Например, в связи с прошлогодней засухой было решено "не применять штрафные санкции к сельхозпроизводителям, получившим субсидии и не достигшим целевых показателей в 2021 году". Животноводы уже получили более 600 миллионов рублей на приобретение кормов. А производителям зерна возместят часть затрат на продукцию, выращенную и проданную с 1 января по 20 июля этого года. На выплату субсидии планируется выделить 86 миллионов рублей. Новой мерой поддержки уже в первый год смогут воспользоваться около ста хозяйств, сообщили в министерстве. Правда, уборка зерновых на Урале в июле только начинается…

Понятно, что одними деньгами сухую почву не напитаешь. Поскольку риск повторения засухи сохраняется, аграрии уже с осени принимают все возможные меры: проводят работу по подъему зяби, готовятся к снегозадержанию... Кроме того, может выручить использование новых засухоустойчивых сортов. По мнению экспертов, некоторые виды кормовых культур вполне можно заменить посевами люцерны. А если тренд на глобальное потепление сохранится, старая шутка про "царицу уральских полей - кукурузу" вполне может стать реальностью.