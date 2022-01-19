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19.01.2022 04:21

От "Красы комбината" до "Супербабушки"

Забота о ветеранах - одна из приоритетных задач уральского предприятия
Текст: Татьяна Казанцева (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 11(8659)
Многоплановость политики градообразующего предприятия Асбеста подтверждает не только социальная поддержка сотрудников, но и креативные, творческие начинания. В ПАО "Ураласбест", чередуясь, ежегодно проходят конкурсы за титулы "Лучший парень комбината", "Краса комбината", "Супербабушка".
С июля 1941 года жизнь Марии Кучерявой неразрывно связана с комбинатом. Фото: Пресс-служба ПАО "Ураласбест" С июля 1941 года жизнь Марии Кучерявой неразрывно связана с комбинатом. Фото: Пресс-служба ПАО "Ураласбест"
С июля 1941 года жизнь Марии Кучерявой неразрывно связана с комбинатом. Фото: Пресс-служба ПАО "Ураласбест"

2022 год на предприятии начали с яркого корпоративного мероприятия - конкурса "Супербабушка". За главный приз боролись шесть активных участниц в статусе "мамина мама". Интересно, что в этот же день одна из заслуженных тружениц "Ураласбеста" Мария Кучерявая отметила круглую дату - сто лет. Но это еще не все - столетний юбилей празднует в этом году и сам "Ураласбест".

- Супербабушки рулят! - комментируют асбестовцы удивительные совпадения.

Сцену Центра культуры и досуга на целый вечер захватили необычные музыканты, танцовщицы, шеф-повара и модели. Очаровательные дамы не скрывали ни свой возраст - от 47 до 63 лет, ни семейный статус, которым можно только гордиться. Таланта, а также физических и душевных сил им хватило на выполнение всех заданий - от подготовки "визитной карточки", пения, хореографии до дефиле со внуками.

- Строгий кастинг легко прошли наши работницы в расцвете сил, - рассказывает Валерий Юстус, директор по социальному развитию комбината. - Должности у них самые разные: специалист по охране труда, мастер ОТК, заведующая хозяйством, контролер пункта пропуска и две представительницы очень мужественной профессии - машинисты крана.

Кстати, одна из крановщиц - 55-летняя Светлана Петроченко из Автотранспортного предприятия - стала главной победительницей. Ее соперницам достались призы за артистичность, очарование, обаяние, грацию, креативность и эффектность.

Со сценического экрана участниц конкурса приветствовала главная на сегодня супербабушка "Ураласбеста". Ровесница комбината Мария Кучерявая никогда не заботилась о том, чтобы "не растрачивать себя". Активность и оптимизм - постоянные спутники Марии Константиновны. Секрет ее долголетия - жить по полной, целиком отдаваясь детям и любимой работе. Этот рецепт ветеран труда и асбестовой промышленности всегда считала единственно верным. И он не подвел.

В июле 1941 года Марии доверили пост дежурной железнодорожной станции в карьере треста "Союзасбест". С тех пор ее жизнь неразрывно связана с комбинатом. Спустя четверть века она сменила только профессию, но не предприятие - трудилась в Центральной производственной лаборатории пробоотборщиком и лаборантом.

Медаль "За стаж работы свыше 50 лет на комбинате "Ураласбест" получили уже 11 человек

Замуж Мария вышла вскоре после войны, в дружной семье появилось шестеро детей. "Качество воспитания" сыновей и дочек подтверждает "Медаль материнства", а профессиональные достижения - медали "За доблестный труд в Великой Отечественной войне", "За трудовое отличие" и "Ветеран труда".

Юбиляра посетила целая делегация родного предприятия во главе с Валерием Юстусом. Гости вручили имениннице цветы, благодарность и денежное поощрение, а также напомнили про двойной юбилей.

- Рада, что круглая личная дата совпала со столетием комбината, - с улыбкой отметила Мария Константиновна.

Кстати, к вековой истории предприятия причастна не только именинница, но и многие члены ее семьи. Помимо детей, у супербабушки 10 внуков и 14 правнуков. Общий трудовой стаж семьи Кучерявых на "Ураласбесте" впечатляет - более двухсот лет. Подобных династий на комбинате немало.

- Не зря в 2021-м впервые десяти семьям комбината присвоено почетное звание "Трудовая династия "Ураласбеста". Все вместе они проработали 1872 года - это неоценимый опыт, мастерство, профессионализм, которые передаются по наследству. С таким багажом не стыдно входить в год столетия, - подчеркивает гендиректор ПАО "Ураласбест" Юрий Козлов.

Предприятие прилагает немало усилий для пополнения этого багажа, что нашло отражение в Миссии ПАО "Ураласбест" - главном корпоративном документе. Среди важнейших производственных направлений - сохранение и укрепление здоровья трудового коллектива (например, комбинат имеет современный медицинский кластер), поддержка молодых специалистов, помощь семьям и, конечно, забота о ветеранах. Для них - адресные социальные программы, бесплатные путевки в корпоративный санаторий-профилакторий. А два года назад учреждена медаль "За стаж работы свыше 50 лет на комбинате "Ураласбест". Ее обладателями стали уже 11 человек, в том числе и генеральный директор.

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