В Челябинской области на уроке физкультуры умер девятиклассник

В городе Копейске Челябинской области выясняют обстоятельства гибели подростка на уроке физкультуры. 16-летнему юноше неожиданно стало плохо, и прибывшие на место происшествия врачи не смогли его откачать.

- При первичном осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено, - сообщил представитель регионального СК Владимир Шишков.

Для выяснения точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Организована доследственная проверка.

Трагедия в копейской школе №7 произошла сегодня утром. Очевидцы пишут в соцсетях, что у входа в школу была замечен реанимобиль и патрульный автомобиль полиции.