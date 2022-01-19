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19.01.2022 11:18
Рубрика: Общество

В Челябинской области откроют ковидные поликлиники

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В ожидании нового всплеска заболеваемости COVID-19, связанного с распространением "омикрона", в Челябинске и Магнитогорске откроются специальные ковидные поликлиники. В них граждане вне зависимости от места жительства смогут пройти 15-минутный экспресс-тест на коронавирус, получить необходимые рекомендации врачей и лекарства, сообщила на брифинге в правительстве региона первый вице-губернатор региона Ирина Гехт.

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- Планируем открыть их уже 26 января, неделя нужна на подготовку, - рассказала она. - В Челябинске поликлиника будет организована на базе городской грязелечебницы, в Магнитогорске - в третьей больнице. Там большое количество кабинетов, и мы постараемся сделать так, как сделали раньше с мегавакцинальными пунктами - организовать максимально возможный прием людей вне зависимости от прописки. Больничные буду оформляться там же, чтобы разгрузить первичное звено и развести потоки здоровых и заболевших в районных поликлиниках.

При необходимости ковидные поликлиники будут переведены на круглосуточный режим работы. Кроме того, такие же учреждения могут быть открыты в Златоусте и Миассе.

В Челябинской области вновь начала расти заболеваемость COVID-19. Предположительно, это может быть связано с распространением "омикрона". Официально подтвержден только один случай заражения новым штаммом. Его выявили у беременной женщины, за пределы области не выезжавшей. Еще 235 проб с подозрением на "омикрон" направлены на исследование в лабораторию при управлении Роспотребнадзора в Тюмени.

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