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19.01.2022 15:32
Рубрика: Общество

В Тюменской области отложили введение QR-кодов

Текст: Татьяна Воробьева

В Тюменской области растет число случаев заболеваемости коронавирусом, но при этом недуг в большинстве случаев протекает легко и не требует госпитализации, то есть количество мест в больницах достаточно. Региональные власти учли это обстоятельство и решили не спешить с QR-кодами.

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По данным информационного центра тюменского правительства, на второй неделе года заболеваемость увеличилась на 46 процентов по сравнению с первой. Но по данным на 3 января инфекционных моногоспиталях было занято 1 тысячу 204 коек, а на сегодня - 1 тысячу 192. То есть прирост небольшой.

"Учитывая текущую нагрузку на систему здравоохранения, полагаю, что у нас есть все основания перенести введение QR-кодов в нашем регионе с 20 января на 1 февраля. Считаю, что даже в этих непростых условиях наша экономика должна работать", - сообщил губернатор Александр Моор.

Помимо этого он порекомендовал предписаниям по возможности отправить персонал на удаленку, а пожилых тюменцев попросил лишний раз не контактировать с людьми в общественном транспорте и прочих местах скопления народа.

Кстати

За сутки в области - 363 случая заболевания (всего с начала пандемии - 94 479). Суммарно с начала распространения инфекции выздоровели 83 669.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Пандемия коронавируса COVID-19

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