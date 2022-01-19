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19.01.2022 20:49
Рубрика: Власть

РФ призывает главу ГА ООН созвать брифинг об обеспечении работы организации

Текст: Диана Ковалева

Москва призывает председателя 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдуллу Шахида созвать брифинг об обеспечении работы организации в условиях пандемии коронавируса. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Чумаков.

Фото: РИА Новости
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"Мы просим вас, уважаемый господин председатель, созвать в самое ближайшее время брифинг по бесперебойности работы", - сказал дипломат, выступая на заседании ГА.

По его словам, российская сторона хотела бы подробно обсудить, как Секретариат ООН намерен далее обеспечивать работу делегаций.

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