РФ призывает главу ГА ООН созвать брифинг об обеспечении работы организации

Москва призывает председателя 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдуллу Шахида созвать брифинг об обеспечении работы организации в условиях пандемии коронавируса. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Чумаков.

"Мы просим вас, уважаемый господин председатель, созвать в самое ближайшее время брифинг по бесперебойности работы", - сказал дипломат, выступая на заседании ГА.

По его словам, российская сторона хотела бы подробно обсудить, как Секретариат ООН намерен далее обеспечивать работу делегаций.