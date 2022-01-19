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19.01.2022 15:35
Рубрика: Власть

Рябков: Москва призывает Вашингтон прекратить поставки вооружений на Украину

Текст: Юрий Когалов
Россия призывает США прекратить поставки вооружений на Украину. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, выступая на площадке клуба "Валдай".
Фото: Мария Девахина / РИА Новости Фото: Мария Девахина / РИА Новости
Фото: Мария Девахина / РИА Новости

"Мы призываем американских коллег заняться конкретными делами по части принуждения Киева к неукоснительному и полноформатному выполнению Минских соглашений", - отметил дипломат. По его словам, воинствующего украинского режима поставками вооружений и инструкторским содействием, создание военных баз и проведение учений представляют для России "прямую угрозу". В связи с этим Москва настаивает на прекращении такой практики.

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Как подчеркнул Рябков, Россия не собирается нападать на Украину. "Мы не намерены предпринимать никаких агрессивных действий"​​​, - заявил замминистра, отвергая тем самым аргументы Запада, поставляющего оружие Киеву.

По его словам, Россия будет делать все возможное дипломатическими средствами, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО. "Это то, что находится в центре интересов безопасности России"​​​, - заявил Рябков. Москва готова рассмотреть обязательство США никогда не голосовать за вступление Украины в НАТО. "Я бы сказал, что это был бы более простой путь для США, если у США, конечно, есть достаточно политической воли", - отметил дипломат.

"Что касается американских требований срочно отвести войска от границы с Украиной, то будем и далее терпеливо разъяснять коллегам, что соответствующие силы и средства находятся на нашей территории, и вносить какие-либо изменения в их перемещение под давлением извне мы не собираемся", - отметил замглавы МИД.

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