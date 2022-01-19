Рябков: Москва призывает Вашингтон прекратить поставки вооружений на Украину

"Мы призываем американских коллег заняться конкретными делами по части принуждения Киева к неукоснительному и полноформатному выполнению Минских соглашений", - отметил дипломат. По его словам, воинствующего украинского режима поставками вооружений и инструкторским содействием, создание военных баз и проведение учений представляют для России "прямую угрозу". В связи с этим Москва настаивает на прекращении такой практики.
Как подчеркнул Рябков, Россия не собирается нападать на Украину. "Мы не намерены предпринимать никаких агрессивных действий", - заявил замминистра, отвергая тем самым аргументы Запада, поставляющего оружие Киеву.
По его словам, Россия будет делать все возможное дипломатическими средствами, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО. "Это то, что находится в центре интересов безопасности России", - заявил Рябков. Москва готова рассмотреть обязательство США никогда не голосовать за вступление Украины в НАТО. "Я бы сказал, что это был бы более простой путь для США, если у США, конечно, есть достаточно политической воли", - отметил дипломат.
"Что касается американских требований срочно отвести войска от границы с Украиной, то будем и далее терпеливо разъяснять коллегам, что соответствующие силы и средства находятся на нашей территории, и вносить какие-либо изменения в их перемещение под давлением извне мы не собираемся", - отметил замглавы МИД.