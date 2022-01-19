Рябков: Москва призывает Вашингтон прекратить поставки вооружений на Украину

Россия призывает США прекратить поставки вооружений на Украину. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, выступая на площадке клуба "Валдай".

"Мы призываем американских коллег заняться конкретными делами по части принуждения Киева к неукоснительному и полноформатному выполнению Минских соглашений", - отметил дипломат. По его словам, воинствующего украинского режима поставками вооружений и инструкторским содействием, создание военных баз и проведение учений представляют для России "прямую угрозу". В связи с этим Москва настаивает на прекращении такой практики.

Как подчеркнул Рябков, Россия не собирается нападать на Украину. "Мы не намерены предпринимать никаких агрессивных действий"​​​, - заявил замминистра, отвергая тем самым аргументы Запада, поставляющего оружие Киеву.

По его словам, Россия будет делать все возможное дипломатическими средствами, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО. "Это то, что находится в центре интересов безопасности России"​​​, - заявил Рябков. Москва готова рассмотреть обязательство США никогда не голосовать за вступление Украины в НАТО. "Я бы сказал, что это был бы более простой путь для США, если у США, конечно, есть достаточно политической воли", - отметил дипломат.

"Что касается американских требований срочно отвести войска от границы с Украиной, то будем и далее терпеливо разъяснять коллегам, что соответствующие силы и средства находятся на нашей территории, и вносить какие-либо изменения в их перемещение под давлением извне мы не собираемся", - отметил замглавы МИД.