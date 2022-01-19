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19.01.2022 15:08
Рубрика: Власть

Рябков назвал критической ситуацию в области европейской безопасности

Текст: Юрий Когалов
Ситуация в области европейской безопасности сложилась критическая, вина за это лежит на США и НАТО. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в рамках дискуссии в клубе "Валдай".

"Ситуация в области европейской безопасности критическая, она стала такой по вине Вашингтона и НАТО, которые среди прочего используют Украину как рычаг давления на Россию", - отметил дипломат. По его словам, Москва предложила Западу реалистичный вариант выхода из кризиса. А проекты соглашений с США и НАТО были опубликованы для того, чтобы все понимали, о чем идет речь.

Фото: EPA-EFE/DENIS BALIBOUSE
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Как отметил Рябков, российская сторона надеется найти взаимопонимание и договориться, в первую очередь, с американцами. "Вовлечение слишком широкого круга стран в этот процесс нам представляется контрпродуктивным", - подчеркнул замглавы МИД РФ.

Дипломат также обратил внимание, что Вашингтон и Брюссель продолжают выдвигать необоснованные претензии, вычленяют удобные для себя аспекты российских предложений. В то же время по принципиальному для Москвы вопросу о нерасширении Североатлантического альянса, о возвращении к состоянию 1997 года, США и НАТО заняли категорическую позицию, заявив о неприемлемости этого.

"Практическое продвижение в интересующих нас областях американская сторона обусловила строгим следованием принципу взаимности, обязательным участием союзников и партнеров США в решении вопросов, затрагивающих их интересы, а также принятием нами мер по так называемой деэскалации, то есть отводу тех или иных сил и средств на какие-то неопределенные пространства, на какие-то отдаленные рубежи, но все это в пределах РФ", - отметил Рябков.

Замминистра выразил надежду, что в ближайшее время Россия получит ответ на свои предложения. "Вопрос срочный, мы не готовы бесконечно ждать, не готовы погружаться в обычную дипломатическую, бюрократическую кутерьму относительно того, какие форматы оптимальны для этого", - отметил Рябков. "Нам нужен прямой и понятный ответ, причем в письменном виде, в виде разбора постатейного тех проектов, которые мы положили на стол. Мы понимаем сложность такой задачи, мы понимаем беспрецедентность такой постановки вопроса, но она продиктована беспрецедентностью всей ситуации, в которой мы оказались вследствие деструктивного курса США и союзников по НАТО на геополитическое, военное освоение территории, откуда исходит прямая, непосредственная угроза или угрозы нашей безопасности", - добавил дипломат.

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